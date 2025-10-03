Atatürk'ün sofrasından günümüze: Etli bamya tarifi

Tarih kitaplarında yalnızca siyasi liderliğiyle değil, aynı zamanda mütevazı sofralarıyla da hatırlanan Mustafa Kemal Atatürk, geleneksel Türk mutfağına ayrı bir önem verirdi. En çok sevdiği yemeklerden biri ise yazın tazesiyle, kışın ise kurusu ile pişirilen etli bamyaydı. Hem hafifliği hem de sağlıklı içeriğiyle dikkat çeken bu yemek, sofralarda nostaljik bir tat bırakmaya devam ediyor.
ETLİ BAMYA TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram kuşbaşı et
- 500 gram bamya
- 1 adet büyük boy soğan
- 2 adet rendelenmiş domates
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılış
- Etli bamya için öncelikle eti haşlayıp ön pişirmenizi yapın.
- Yağ, soğan ve eti kavurun. Salçayı ekleyin.
- Ardından bamyaları ekleyin. Domates rendesi, biraz sıcak su ekleyerek pişmeye bırakın. Çok fazla karıştırmayın. Yemek suyunu hafif çekince bamyalar tam da yumuşamadan (aksi takdirde kıvamları bozulur) ocaktan alın ve oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.
- Dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyetler olsun!