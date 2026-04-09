Ateşle mühürlenen Latin lezzeti: Provoleta

Mutfak literatüründe "ızgaranın altın kalbi" olarak tanımlanan Provoleta, aslında Provolone peynirinin ızgaraya uygun hale getirilmiş, yüksek erime noktasına sahip bir türüdür. Onu sıradan bir erimiş peynirden ayıran en temel fark, doğrudan ateşle temas ettiğinde eriyip gitmek yerine dış yüzeyinde o meşhur "crocante" (çıtır) tabakayı oluşturmasıdır.
PROVOLETA TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet kalın dilim Provolone peyniri (yaklaşık 1.5 - 2 cm kalınlığında, sert yapılı)
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik (oregano)
- 1 çay kaşığı pul biber (veya Arjantin usulü ají molido)
- 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Bir tutam un (daha çıtır bir kabuk için - opsiyonel)
- Servis İçin: Taze ekmek dilimleri ve tercihen Chimichurri sos.
Yapılışı
- Kurutma (Altın Kural): Peynir dilimini pişirmeden en az 1-2 saat önce buzdolabından çıkarın ve açıkta bırakarak yüzeyinin hafifçe kurumasını sağlayın. Bu, peynirin yayılmadan dışının çıtırlaşmasını sağlayan en önemli teknik detaydır.
- Unlama: Peynir diliminin her iki yüzünü de çok hafifçe una bulayın ve fazla unu silkeleyin. (Bu adım, o efsanevi kabuğun garantisidir).
- Ateş Hazırlığı: Döküm tavayı veya ızgarayı dumanı çıkana kadar yüksek ateşte ısıtın. Provoleta yüksek ısıda hızlı pişmeyi sever.
- Mühürleme: Peyniri tavaya yerleştirin. Üzerine kekiği ve pul biberi serpiştirin. Alt tarafı iyice kızarıp kahverengi bir kabuk bağlayana kadar (yaklaşık 2-3 dakika) dokunmayın.
- Ters Yüz: Bir spatula yardımıyla peyniri nazikçe çevirin. Diğer tarafı da aynı şekilde çıtırlaşana ve peynirin merkezi yumuşayana kadar 2 dakika daha pişirin.
- Final: Peyniri tavadan (veya tavasıyla birlikte) alın, üzerine sızma zeytinyağı gezdirin ve hemen sıcak servis yapın.