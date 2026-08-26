Avrupa mutfağının efsane tatlısı: Kaiserschmarrn

Avusturya saray mutfağının en köklü lezzetlerinden biri olan Kaiserschmarrn, adını Avusturya İmparatoru I. Franz Joseph’ten alır. Sıradan pankeklerden farklı olarak hafif ve kabarık bir dokuya sahiptir. Sırrı, yumurta aklarının ayrı çırpılarak sufle kıvamına getirilmesinde ve pişerken tavada tahta spatulayla serbest parçalara ayrılıp şekerle karamelize edilmesinde yatar.

KAİSERSCHMARRN TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)

1 su bardağı buğday unu

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin

Bir çimdik tuz

50 gram ılık suda bekletilmiş kuru üzüm (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı kaliteli tereyağı

2 yemek kaşığı esmer şeker (veya toz şeker)

Pudra şekeri

Elma püresi (Apfelmus) veya erik kompostosu

Yapılışı