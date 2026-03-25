Avrupa'nın enfes lezzeti: Rokforlu ve ballı armutlu salata tarifi

Mutfak literatüründe "gurme başlangıç" kategorisinin vazgeçilmezi olan bu salata, sadece bir öğün değil, tatların birbirini nasıl yukarı taşıyabileceğinin bir kanıtıdır. Bu reçeteyi sıradan yeşil salatalardan ayıran temel fark; asidite, tatlılık ve tuzluluğun aynı çatalda buluşmasıdır. Gastronomi dünyasında, özellikle ağır ana yemekler öncesinde damak tazeleyici veya şık bir eşlikçi olarak tercih edilen bu tabak, doğru malzeme kalitesiyle bir şahesere dönüşür.
ROKFORLU BALLI ARMUTLU SALATA TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet olgun ama sert Deveci veya Ankara armudu
- 100 gram Roquefort peyniri (veya kaliteli bir mavi küflü peynir)
- 1 kase karışık Akdeniz yeşilliği (roka, kuzu kulağı ve marul)
- Yarım su bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)
- 1 yemek kaşığı bal (cevizleri karamelize etmek için)
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 tatlı kaşığı Dijon hardalı
- 1 çay kaşığı bal (sos için)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Karamelize Cevizler: Küçük bir tavada cevizleri hafifçe kavurun. Üzerine bir yemek kaşığı balı ekleyip cevizler parlayana ve karamelize olana kadar 1-2 dakika daha çevirip yağlı kağıt üzerine soğumaya bırakın.
- Vinaigrette Sos: Küçük bir kavanozda zeytinyağı, elma sirkesi, Dijon hardalı, bir tatlı kaşığı bal, tuz ve karabiberi ekleyip homojen bir kıvam alana kadar iyice çalkalayın.
- Meyve Hazırlığı: Armutları yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimler (ay şeklinde) halinde doğrayın. Kararmaması için üzerlerine birkaç damla limon gezdirebilirsiniz.
- Montaj: Geniş bir salata kasesine iyice kurulanmış yeşillikleri alın ve hazırladığınız sosun yarısıyla harmanlayın.
- Üzerine armut dilimlerini estetik bir şekilde yerleştirin.
- Rokfor peynirini elinizle iri parçalar halinde kopararak armutların üzerine serpiştirin.
- Son dokunuş olarak karamelize cevizleri ve kalan sosu gezdirerek servis yapın.