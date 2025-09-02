Avusturya lezzeti: Evde apfelstrudel tarifi

Apfelstrudel, incecik açılmış hamur ve içindeki tarçınlı-elmalı karışımıyla Avrupa’nın en sevilen tatlılarından biridir. Klasik tarif, elmaların şeker ve tarçınla harmanlanıp, ceviz ve kuru üzümle zenginleştirilmesiyle hazırlanır. Fırında pişirildikten sonra üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif, çay saatlerini ve özel günleri tatlandırır. Peki, Avusturya lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, evde apfelstrudel tarifi...
Malzemeler
Hamur için:
- 250 gr un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yumurta
- 125 ml ılık su
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
İç harç için:
- 4–5 adet orta boy elma (tercihen ekşi tatlı)
- 50 gr toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- 50 gr kuru üzüm
- 50 gr dövülmüş ceviz
- 30 gr tereyağı (eritilmiş)
Üzeri için:
- Pudra şekeri
- Tereyağı (fırın öncesi sürmek için)
Yapılışı
- Unu geniş bir kaba eleyin. Tuz, sirke, yumurta ve sıvı yağı ekleyin. Ilık suyu azar azar ilave ederek ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.
- Elmaları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Üzerine toz şeker, tarçın, kuru üzüm ve cevizi ekleyip karıştırın.
- Dinlenen hamuru unlu bir zeminde incecik, neredeyse şeffaf olacak şekilde açın. Kenarlarını hafifçe inceltin.
- Hamurun ortasına hazırladığınız elmalı harcı yayın. Kenarlarından hamuru içe doğru katlayarak rulo şekli verin.
- Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve strudel’u üzerine yerleştirin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35–40 dakika altın rengini alana kadar pişirin.
- Fırından çıkan apfelstrudel’u dilimleyip üzerine pudra şekeri serpin. İsteğe göre yanında vanilyalı sos veya kaymak ile servis yapabilirsiniz.