Avusturya lezzeti: Evde apfelstrudel tarifi

Apfelstrudel, incecik açılmış hamur ve içindeki tarçınlı-elmalı karışımıyla Avrupa’nın en sevilen tatlılarından biridir. Klasik tarif, elmaların şeker ve tarçınla harmanlanıp, ceviz ve kuru üzümle zenginleştirilmesiyle hazırlanır. Fırında pişirildikten sonra üzerine pudra şekeri serpilerek servis edilir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif, çay saatlerini ve özel günleri tatlandırır. Peki, Avusturya lezzeti olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, evde apfelstrudel tarifi...

Malzemeler

Hamur için:

250 gr un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sirke

1 yumurta

125 ml ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harç için:

4–5 adet orta boy elma (tercihen ekşi tatlı)

50 gr toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

50 gr kuru üzüm

50 gr dövülmüş ceviz

30 gr tereyağı (eritilmiş)

Üzeri için:

Pudra şekeri

Tereyağı (fırın öncesi sürmek için)

Yapılışı