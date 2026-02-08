Avusturya mutfağından Viyana usulü patates salatası tarifi

Viyana mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Erdäpfelsalat olarak da bilinen Viyana usulü patates salatası, özellikle et yemeklerinin yanında servis edilen geleneksel bir tarif olarak öne çıkıyor. Mayonez yerine sirke, hardal ve et suyuyla hazırlanan bu salata; sade ama derin aromasıyla Avrupa mutfağının en rafine örneklerinden biri kabul ediliyor.

MALZEMELER

1 kg sarı patates

1 küçük kuru soğan (çok ince doğranmış)

3 yemek kaşığı elma sirkesi veya beyaz şarap sirkesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal

1 çay bardağı sıcak et suyu (isteğe bağlı, sebze suyu da kullanılabilir)

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

İnce kıyılmış maydanoz (servis için)

YAPILIŞI

Patatesleri kabuklarıyla birlikte bol suda haşlayın. Yumuşadıktan sonra süzün ve sıcakken kabuklarını soyun.

Patatesleri halka ya da iri küpler halinde doğrayarak geniş bir kaseye alın.

Ayrı bir kapta sirke, hardal, tuz ve karabiberi karıştırın. Ardından sıcak et suyunu ekleyin.

Karışımı patateslerin üzerine gezdirin ve nazikçe karıştırın.

İnce doğranmış soğanı ekleyin, son olarak zeytinyağını ilave edin.

Salatayı oda sıcaklığında 15–20 dakika dinlendirin. Servisten önce üzerine maydanoz serpin.