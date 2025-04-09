Az malzemeyle kıvamlı muhallebi tarifi... Hem ekonomik hem lezzetli

Yalnızca birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlanan, kıvamıyla mest eden enfes bir muhallebi tarifi! Hem ekonomik hem de hafif tatlı sevenlere birebir.

Az malzemeyle kıvamlı muhallebi tarifi... Hem ekonomik hem lezzetli
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 12:07

Tatlı krizlerini bastırmak için saatlerce mutfakta vakit geçirmenize gerek yok! Az malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu kıvamlı muhallebi tarifi, hem ekonomik hem de damağa hitap eden yumuşacık bir lezzet sunuyor. Sütlü tatlı severlerin vazgeçilmezi olacak bu tarif, özellikle ani misafirler için hayat kurtarıcı!

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı nişasta (mısır ya da buğday)
  • 1 paket vanilin

YAPILIŞI

Sütü, şekeri, un ve nişastayı tencereye alın.

Tüm malzemeleri çırpıcıyla karıştırarak orta ateşte pişirmeye başlayın.

Kaynamaya başladığında koyu bir kıvam alana dek karıştırmayı bırakmayın.

Göz göz olup koyulaşınca ocaktan alın, vanilini ekleyin ve karıştırın.

Muhallebiyi kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat soğutun.

SERVİS ÖNERİSİ

Üzerine tarçın serpebilir, fındık/fıstık kırığı ya da meyve soslarıyla süsleyebilirsiniz. İsterseniz bisküvi tabanlı olarak da sunabilirsiniz.


Etiketler: #muhallebi #sütlü tatlı

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