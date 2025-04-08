Gece gelen tatlı krizine sağlıklı bir çözüm: Avokadolu çikolatalı puding tarifi

Gece geç saatlerde gelen tatlı isteği sizi sağlıksız seçimlere yönlendirmesin. Peki, gece gelen tatlı krizine sağlıklı bir çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes avokadolu çikolatalı puding tarifi...

Gece gelen tatlı krizine sağlıklı bir çözüm: Avokadolu çikolatalı puding tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 23:11

Tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm arıyorsanız, avokadolu çikolatalı puding tam size göre! Kremsi dokusu, yoğun kakao lezzeti ve rafine şeker içermeyen yapısıyla bu tarif hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de besleyici yönüyle öne çıkar. Üstelik hazırlaması da oldukça pratiktir. Peki, gece gelen tatlı krizine sağlıklı bir çözüm olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes avokadolu çikolatalı puding tarifi...

AVOKADOLU ÇİKOLATALI PUDING TARİFİ

Malzemeler:

1 adet olgun avokado

2 yemek kaşığı kakao (tercihen şekersiz)

1 yemek kaşığı bal, hurma özü veya akçaağaç şurubu (tatlandırıcı tercihinize göre)

1 çay kaşığı vanilya özü

(İsteğe bağlı) 2-3 yemek kaşığı bitkisel süt (bademe, hindistancevizi vs.) – kıvam ayarı için

AVOKADOLU ÇİKOLATALI PUDING YAPILIŞI

Avokadonun kabuğunu soyun ve çekirdeğini çıkarın.

Kakao, tatlandırıcı ve vanilya özü ile birlikte blender’a alın.

Tüm malzemeleri pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Gerekirse birkaç kaşık bitkisel süt ekleyerek kıvamı yumuşatın.

Pudinginizi küçük kaselere bölüştürün ve buzdolabında en az 30 dakika soğumaya bırakın.

Üzerine hindistan cevizi rendesi, çilek, muz dilimleri veya granola ekleyerek hem sunumu güzelleştirebilir hem de lezzetini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!


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