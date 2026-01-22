Az malzemeyle maksimum lezzet: Lavaş böreği tarifi

Lavaş böreği, klasik yufkalı böreklerin zahmetine girmeden evde börek keyfi yaşamak isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. İnce lavaş ekmeği sayesinde hem hafif hem de hızlı hazırlanan bu tarif, fırında ya da tavada pişirilebilmesiyle de oldukça kullanışlıdır. Peki, az malzemeyle maksimum lezzet sağlayan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis lavaş böreği tarifi...

LAVAŞ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

4 adet lavaş ekmeği

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yarım su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri

1 tutam maydanoz (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

LAVAŞ BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurta, süt ve sıvı yağı bir kapta çırpın.

Tuz ve karabiber ekleyin.

Peynirleri karıştırın, ince doğranmış maydanozu ekleyin.

Lavaşı fırın tepsisine serin.

Üzerine sostan gezdirin ve peynirli harçtan yayın.

Bu işlemi tüm lavaşlar bitene kadar tekrarlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

(İsterseniz tavada da kısık ateşte kapağı kapalı şekilde pişirebilirsiniz.)

Ilıdıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Lavaş böreğini yoğurt, ayran ya da taze yeşilliklerle birlikte servis edebilirsiniz.

Kahvaltı sofralarına ve çay saatlerine çok yakışır.

Afiyet olsun!