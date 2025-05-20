Az malzemeyle şahane tat: Pratik panna cotta tarifi

Panna Cotta, İtalyanca’da “pişmiş krema” anlamına gelir. Kıvamı, jöle ile puding arasında bir yerdedir. Vanilyalı sütlü baz ve meyve sosuyla servis edilen bu tatlı, sadeliğiyle büyüler. Soğuk servis edilen Panna Cotta, yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet olarak da öne çıkar.

MALZEMELER (4 kişilik)

Ana katman için:

400 ml krema

100 ml süt

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özü veya 1 paket vanilin

2 yaprak jelatin (ya da 1,5 tatlı kaşığı toz jelatin)

Meyveli sos için (çilekli örnek):

200 gram çilek (taze ya da dondurulmuş)

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

1. Jelatini Hazırlayın

Yaprak jelatin kullanıyorsanız soğuk suda 5-6 dakika yumuşaması için bekletin. Toz jelatin kullanıyorsanız, 2 yemek kaşığı su ile karıştırarak şişmesini sağlayın.

2. Krema Karışımını Isıtın

Krema, süt, şeker ve vanilyayı küçük bir tencereye alın. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın. Jelatini ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.

3. Kalıplara Dökün

Hazırladığınız karışımı küçük kaselere ya da silikon kalıplara dökün. Üzerini streç filmle kapatıp en az 4 saat buzdolabında bekletin (tercihen 1 gece).

4. Meyve Sosunu Hazırlayın

Çilekleri küçük tencereye alın, üzerine şeker ve limon suyunu ekleyin. 4-5 dakika kaynatın. Blender'dan geçirip soğumaya bırakın.

5. Servis

Panna Cotta’yı kalıptan çıkarmak için alt kısmını 5-10 saniye sıcak suya batırın. Ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerine meyve sosunu gezdirin.