Az malzemeyle şık sunum: Patates püresi üzerinde tavuk sote tarifi

Patates püresi üzerinde tavuk sote, klasik tariflere modern bir dokunuş arayanlar için vazgeçilmez olacak bu lezzet, pratik yapımı sayesinde mutfakta zamandan da tasarruf ettirir. Günün sonunda tek tabakta konfor, doyuruculuk ve şıklık bir arada.
Patates Püresi İçin Malzemeler:
- 4 adet orta boy patates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı süt (isteğe göre artırılabilir)
- Tuz
- Karabiber
- (isteğe bağlı) Muskat rendesi
Tavuk Sote İçin Malzemeler:
- 500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
- 1 adet soğan (yarım ay doğranmış)
- 2 adet kapya biber veya yeşil biber (doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, pul biber, kekik
- (İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı soya sosu veya biraz acı sos
Yapılışı
Patates Püresi
- Patatesleri haşlayın, yumuşayınca soyup ezin.
- Tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.
- Tuz, karabiber ve isteğe göre biraz muskat ekleyerek pürüzsüz kıvama getirin.
- Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz.
Tavuk Sote
- Zeytinyağını tavaya alın, tavukları yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun.
- Soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip 5 dakika kadar soteleyin.
- Salça ve domatesi ekleyip karıştırın. Baharatları da ekledikten sonra 5-10 dakika kısık ateşte pişirin.
- Tavuklar yumuşayıp lezzetini çekince ocaktan alın.
- Tabağa önce sıcak patates püresi yerleştirin.
- Üzerine tavuk soteyi dökün.
- Üzerine ince kıyılmış maydanoz, kaşar rendesi veya hafif yoğurt sos gezdirebilirsiniz.