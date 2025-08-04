Az malzemeyle şık sunum: Patates püresi üzerinde tavuk sote tarifi

Patates püresi üzerinde tavuk sote, klasik tariflere modern bir dokunuş arayanlar için vazgeçilmez olacak bu lezzet, pratik yapımı sayesinde mutfakta zamandan da tasarruf ettirir. Günün sonunda tek tabakta konfor, doyuruculuk ve şıklık bir arada.

Patates Püresi İçin Malzemeler:

4 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı süt (isteğe göre artırılabilir)

Tuz

Karabiber

(isteğe bağlı) Muskat rendesi

Tavuk Sote İçin Malzemeler:

500 gr kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

1 adet soğan (yarım ay doğranmış)

2 adet kapya biber veya yeşil biber (doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

(İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı soya sosu veya biraz acı sos

Yapılışı

Patates Püresi

Patatesleri haşlayın, yumuşayınca soyup ezin.

Tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Tuz, karabiber ve isteğe göre biraz muskat ekleyerek pürüzsüz kıvama getirin.

Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz.

Tavuk Sote