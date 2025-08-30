Azerbaycan Mutfağının İncecik Mantısı: Düşbere tarifi

Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan düşbere, küçük mantıların et suyunda pişirilmesiyle yapılan bir yemektir. Oldukça zahmetli görünse de, incecik açılan hamurların içine minik kıymalı harç yerleştirilir ve kaynar et suyunda pişirilerek servis edilir. Yanında sirke ve sarımsaklı sosla sunulduğunda tam anlamıyla Azerbaycan’a özgü bir şölen yaşatır.

DÜŞBERE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

150 gr kıyma

1 küçük kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Çorbası için:

1 litre et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Yapılışı