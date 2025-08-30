Azerbaycan Mutfağının İncecik Mantısı: Düşbere tarifi

Azerbaycan mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan düşbere, küçük mantıların et suyunda pişirilmesiyle yapılan bir yemektir. Oldukça zahmetli görünse de, incecik açılan hamurların içine minik kıymalı harç yerleştirilir ve kaynar et suyunda pişirilerek servis edilir. Yanında sirke ve sarımsaklı sosla sunulduğunda tam anlamıyla Azerbaycan’a özgü bir şölen yaşatır.
DÜŞBERE TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 150 gr kıyma
- 1 küçük kuru soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Çorbası için:
- 1 litre et suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Yapılışı
- Un, yumurta, su ve tuzla sertçe bir hamur yoğurun. Dinlendirin.
- Hamuru ince açıp küçük kareler kesin.
- Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberle iç harcı hazırlayın.
- Karelerin ortasına harçtan koyup üçgen şeklinde kapatın.
- Et suyunu kaynatın, tuz ve tereyağı ekleyin.
- Hazırlanan düşbereleri kaynar suya atın, 8–10 dakika pişirin.
- Üzerine kuru nane serpip, yanında sarımsaklı sirkeyle servis edin.