Azerbaycan'ın geleneksel ekmeği: Təndir Çörəyi tarifi

Azerbaycan'ın geleneksel tandır fırınlarında pişirilen ve nadiren bilinen "Təndir Çörəyi", hem lezzeti hem de tarihiyle büyüleyici bir tat sunuyor. Anadolu'nun mutfak mirasıyla benzerlik taşıyan bu ekmek, kırsal bölgelerde hala yaygın olarak tüketiliyor. İşte, Təndir Çörəyi tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:59
Azerbaycan'ın geleneksel ekmeği: Təndir Çörəyi tarifi
Abone Ol google-news

Azerbaycan mutfağı denildiğinde akla genellikle pilavlar, kebaplar ve dolmalar gelir. Ancak, bu zengin mutfakta gizli kalmış daha birçok lezzet bulunuyor. Bu lezzetlerden biri de "T?ndir Çör?yi"dir. Tarihi tandır fırınlarında pişirilen bu ekmek, asırlık bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor. T?ndir Çör?yi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda yapım süreciyle de dikkat çekiyor. İşte, T?ndir Çör?yi tarifi...

T?NDİR ÇÖR?Yİ TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram un
  • 300 ml ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı:

  1. İlk olarak, bir kabın içerisine unu eleyin.
  2. Başka bir kapta maya, şeker ve ılık suyu karıştırarak mayanın aktifleşmesini sağlayın.
  3. Mayalı karışımı una ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor.
  4. Hamuru ılık bir ortamda yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.
  5. Dinlenen hamuru küçük parçalara ayırın ve elinizle yuvarlayarak açın.
  6. Elde ettiğiniz hamur parçalarını tandır fırınının iç yüzeyine yapıştırarak pişirin. Tandır fırını yoksa, yüksek ısıda önceden ısıtılmış bir fırında da pişirebilirsiniz.
  7. Ekmekler altın sarısı bir renk aldığında fırından çıkarın ve servis edin.

tarif haberleri Azerbaycan haberleri yemek haberleri

İlgili Haberler

Salatalara ve patatese lezzet katın: Ev yapımı ranch sos tarifi

Salatalara ve patatese lezzet katın: Ev yapımı ranch sos tarifi
Lezzet dolu bir klasik: Köfteli spagetti tarifi

Lezzet dolu bir klasik: Köfteli spagetti tarifi
Sütlaç keki de denen enfes İtalyan lezzeti: Torta di Riso tarifi

Sütlaç keki de denen enfes İtalyan lezzeti: Torta di Riso tarifi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler