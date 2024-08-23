Azerbaycan'ın geleneksel ekmeği: Təndir Çörəyi tarifi

Yayınlanma: 23.08.2024 - 11:59

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:16

Azerbaycan mutfağı denildiğinde akla genellikle pilavlar, kebaplar ve dolmalar gelir. Ancak, bu zengin mutfakta gizli kalmış daha birçok lezzet bulunuyor. Bu lezzetlerden biri de "T?ndir Çör?yi"dir. Tarihi tandır fırınlarında pişirilen bu ekmek, asırlık bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor. T?ndir Çör?yi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda yapım süreciyle de dikkat çekiyor. İşte, T?ndir Çör?yi tarifi...

T?NDİR ÇÖR?Yİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram un

300 ml ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı maya

1 tatlı kaşığı şeker

Yapılışı: