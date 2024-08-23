Azerbaycan'ın geleneksel ekmeği: Təndir Çörəyi tarifi
Azerbaycan'ın geleneksel tandır fırınlarında pişirilen ve nadiren bilinen "Təndir Çörəyi", hem lezzeti hem de tarihiyle büyüleyici bir tat sunuyor. Anadolu'nun mutfak mirasıyla benzerlik taşıyan bu ekmek, kırsal bölgelerde hala yaygın olarak tüketiliyor. İşte, Təndir Çörəyi tarifi...
Azerbaycan mutfağı denildiğinde akla genellikle pilavlar, kebaplar ve dolmalar gelir. Ancak, bu zengin mutfakta gizli kalmış daha birçok lezzet bulunuyor. Bu lezzetlerden biri de "T?ndir Çör?yi"dir. Tarihi tandır fırınlarında pişirilen bu ekmek, asırlık bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor. T?ndir Çör?yi, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda yapım süreciyle de dikkat çekiyor. İşte, T?ndir Çör?yi tarifi...
T?NDİR ÇÖR?Yİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram un
- 300 ml ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı maya
- 1 tatlı kaşığı şeker
Yapılışı:
- İlk olarak, bir kabın içerisine unu eleyin.
- Başka bir kapta maya, şeker ve ılık suyu karıştırarak mayanın aktifleşmesini sağlayın.
- Mayalı karışımı una ekleyerek hamuru yoğurun. Hamurun pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor.
- Hamuru ılık bir ortamda yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.
- Dinlenen hamuru küçük parçalara ayırın ve elinizle yuvarlayarak açın.
- Elde ettiğiniz hamur parçalarını tandır fırınının iç yüzeyine yapıştırarak pişirin. Tandır fırını yoksa, yüksek ısıda önceden ısıtılmış bir fırında da pişirebilirsiniz.
- Ekmekler altın sarısı bir renk aldığında fırından çıkarın ve servis edin.
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