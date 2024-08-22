Salatalara ve patatese lezzet katın: Ev yapımı ranch sos tarifi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 19:44

Güncelleme: 22.08.2024 - 19:44

Marketlerde hazır olarak bulabileceğiniz bu sosu, evde yaparak daha taze ve doğal bir lezzet elde edebilirsiniz. Üstelik, ev yapımı ranch sos, kendi damak zevkinize göre ayarlayabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik bir tariftir. İşte adım adım ev yapımı ranch sos tarifi...

Malzemeler

1/2 su bardağı mayonez

1/2 su bardağı süzme yoğurt

1/4 su bardağı ekşi krema (creme fraiche veya yerine yoğurt da kullanabilirsiniz)

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 çay kaşığı sarımsak tozu (veya 1 diş rendelenmiş sarımsak)

1 çay kaşığı soğan tozu

1/2 çay kaşığı kuru dereotu (veya 1 yemek kaşığı taze doğranmış)

1/2 çay kaşığı kuru maydanoz (veya 1 yemek kaşığı taze doğranmış)

1/2 çay kaşığı kuru frenk soğanı (veya 1 yemek kaşığı taze doğranmış)

1/4 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1-2 yemek kaşığı süt (kıvamını ayarlamak için)

Yapılışı

Baz Malzemelerin Karıştırılması:

Geniş bir karıştırma kabında, mayonez, süzme yoğurt ve ekşi kremayı bir araya getirin. Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.

Baharatların Eklenmesi:

Karışıma sarımsak tozu, soğan tozu, dereotu, maydanoz, frenk soğanı, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun.

Limon Suyu ve Süt Eklenmesi:

Karışıma taze limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın. Eğer sosunuzun kıvamı çok yoğun olduysa, 1-2 yemek kaşığı süt ekleyerek istediğiniz kıvamı elde edebilirsiniz.

Dinlendirme:

Sosun tadının oturması için buzdolabında en az 30 dakika dinlenmeye bırakın. Bu süre zarfında, baharatların aromaları birbirine karışacak ve daha lezzetli bir sos elde edeceksiniz.

Servis:

Ev yapımı ranch sosunuzu cips, tavuk kanatları, sebze dilimleri veya salatalarınızın yanında servis edebilirsiniz. Ayrıca, patates kızartmalarını batırmak için de harika bir seçenek olacaktır.