Bağışıklığı destekleyen enfes lezzet: Sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi

Sebzeli tavuk suyu çorbası, hem besleyici hem de kolay sindirilebilir olmasıyla özellikle ev mutfaklarında sıkça tercih edilir. Tavuk suyunun güç veren yapısı; havuç, patates ve kereviz gibi sebzelerle birleştiğinde ortaya dengeli ve lezzetli bir çorba çıkar. Peki, bağışıklığı destekleyen enfes bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis sebzeli tavuk suyu çorbası tarifi...

SEBZELİ TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

5 su bardağı tavuk suyu

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet küçük kabak

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz (damak zevkine göre)

Karabiber (isteğe bağlı)

SEBZELİ TAVUK SUYU ÇORBASI YAPILIŞI

Havuç, patates ve kabağı küçük küpler halinde doğrayın.

Soğanı ince ince yemeklik doğrayın.

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın.

Soğanı ekleyip hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun.

Doğranmış sebzeleri ekleyin, karıştırın.

Ardından sıcak tavuk suyunu yavaşça ilave edin.

Çorbayı orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20–25 dakika pişirin.

Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

İsterseniz blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Sebzeli tavuk suyu çorbasını sıcak olarak servis edin.

Üzerine birkaç damla limon suyu eklemek lezzetini ve ferahlığını artırır.

Yanında kızarmış ekmekle sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!