Bağışıklığı güçlendiren enfes İtalyan lezzeti: Pastina çorbası tarifi

Pastina çorbası, İtalya’da “annelerin şifa çorbası” olarak bilinen, küçük makarnalarla hazırlanan sade ve doyurucu bir tariftir. Tavuk suyu, sebze suyu ya da sade su ile yapılabilen bu çorba; yumuşak dokusu sayesinde hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olur. Peki, bağışıklığı güçlendiren bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, şifa deposu pastina çorbası tarifi...

PASTİNA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı pastina (arpa şehriye veya yıldız makarna)

5 su bardağı tavuk suyu (isteğe göre sebze suyu veya su)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak zevkine göre)

Karabiber (isteğe bağlı)

Servis için (isteğe bağlı):

Rendelenmiş parmesan peyniri

İnce kıyılmış maydanoz

Limon suyu

PASTİNA ÇORBASI YAPILIŞI

Tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın, kısık ateşte eritin.

Tavuk suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya pastinayı ekleyin.

Orta ateşte, makarnalar yumuşayana kadar yaklaşık 8–10 dakika pişirin.

Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Kıvamı koyu gelirse biraz sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.

Ocaktan aldıktan sonra kaselere paylaştırın.

Üzerine parmesan peyniri serperek, biraz zeytinyağı gezdirip birkaç damla limon suyu ekleyerek ya da yanında kızarmış ekmekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!