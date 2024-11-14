Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin deposu lezzet: Tuzlama çorbası tarifi

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 14.11.2024 - 09:54

Tuzlama çorbası, özellikle işkembe gibi sakatatlarla yapıldığında içerdiği yüksek protein, demir ve vitaminler sayesinde vücut için oldukça faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu çorba, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur. İçeriğindeki sarımsak ve sirke sayesinde sindirimi kolaylaştırır, bağırsak sağlığına katkı sağlar ve aynı zamanda toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Peki, bağışıklık sistemini güçlendiren bu vitamin deposu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tuzlama çorbası tarifi...

TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

500 gram işkembe (tercihen temizlenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı sirke (isteğe bağlı)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet limonun suyu

Tuz ve karabiber

Üzeri için kırmızı pul biber ve tereyağı (isteğe bağlı)

TUZLAMA ÇORBASI YAPILIŞI

Temizlenmiş işkembeyi bol su ile iyice yıkayın ve ardından büyük bir tencerede haşlayın.

İşkembenin haşlanması sırasında suya biraz tuz ekleyebilirsiniz.

Haşlanma işlemi yaklaşık 45-60 dakika sürmelidir; işkembe iyice yumuşayana kadar pişirilmelidir.

Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve işkembeyi küçük parçalara doğrayın.

Ayrı bir tencereye tereyağını ekleyin ve eriyince üzerine unu ekleyerek kavurun.

Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurma işlemine devam edin.

Un kavrulduktan sonra yavaş yavaş işkembe suyunu ekleyin ve sürekli karıştırarak çorbanın kıvam almasını sağlayın.

Kavrulmuş unlu karışıma doğranmış işkembeleri ekleyin. Karıştırarak çorbanın kıvamını kontrol edin.

Bu aşamada çorbanın yoğunluğunu kendi damak zevkinize göre ayarlamak için su ekleyebilirsiniz.

Çorbayı yaklaşık 10-15 dakika kaynamaya bırakın.

Bir kasede ezilmiş sarımsakları ve sirkeyi karıştırın.

Bu karışımı kaynayan çorbaya ekleyin.

Sirke ve sarımsak çorbanın lezzetini artırırken, aynı zamanda güçlü bir aroma katar.

Ekstra limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Çorbayı ocaktan almadan önce tuz ve karabiberle tatlandırın.

Dilerseniz üzerine kırmızı pul biber ve tereyağında kızdırılmış sos gezdirerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!