Balık çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Yayınlanma: 06.01.2024 - 16:16

Güncelleme: 06.01.2024 - 16:16

Balık çorbası, kış aylarında yurttaşların sıkça tercih ettiği kış hastalıklarına iyi gelen bir çorbadır. Balık çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken balık seçiminde taze ve beyaz etli balıkların tercih edilmesidir. İşte pratik balık çorbası tarifi...

Balık çorbası tarifi

Malzemeler:

500 gram beyaz etli balık fileto

1 adet soğan

2 adet havuç

2 adet patates

1 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı un

1 litre su veya balık suyu

Tuz, karabiber, limon suyu (isteğe bağlı)

Maydanoz (servis için)

Yapılışı: