Balık çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…
Kış aylarının etkisini arttırmasının ardından hastalıklara iyi gelebilecek yemeklerden biri de balık çorbası. Peki, Balık çorbası nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…
Balık çorbası, kış aylarında yurttaşların sıkça tercih ettiği kış hastalıklarına iyi gelen bir çorbadır. Balık çorbası yaparken dikkat edilmesi gereken balık seçiminde taze ve beyaz etli balıkların tercih edilmesidir. İşte pratik balık çorbası tarifi...
Balık çorbası tarifi
Malzemeler:
- 500 gram beyaz etli balık fileto
- 1 adet soğan
- 2 adet havuç
- 2 adet patates
- 1 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı un
- 1 litre su veya balık suyu
- Tuz, karabiber, limon suyu (isteğe bağlı)
- Maydanoz (servis için)
Yapılışı:
- Balık filetolarını yıkayın ve küçük parçalara ayırın.
- Soğanı doğrayın, havuçları ve patatesleri küp şeklinde kesin.
- Bir tencereye tereyağını veya zeytinyağını alın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Havuç ve patatesleri ekleyin, birkaç dakika daha kavurun.
- Unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın.
- Şarabı ekleyin ve birkaç dakika kaynatın (şarap kullanmayı tercih etmezseniz, sadece su veya balık suyu da kullanabilirsiniz).
- Su veya balık suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın ve ardından ateşi kısarak sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
- Balık filetolarını ekleyin, balıklar pişene kadar karışımı ara sıra karıştırarak kaynatmaya devam edin.
- Tuz, karabiber ve limon suyu ekleyerek lezzetlendirin.
- Servis yapmadan önce üzerine doğranmış maydanoz ekleyin.
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