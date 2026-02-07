Balıkçıların sır gibi sakladığı o lezzet: 5 dakikada fırında helva tarifi...

Üzeri nar gibi kızarmış, içi akışkan ve sıcacık enfes bir lezzet... Balık sofralarına çok yakışan fırında helva tarifi!

MALZEMELER

300-350 gr sade tahin helvası

1 çay bardağı süt (Helvanın kıvamına göre artırılabilir)

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu (Şeker baygınlığını alır, ferahlatır)

1 tatlı kaşığı tereyağı (Oda sıcaklığında) ve yarım çay kaşığı limon kabuğu rendesi

Dövülmüş ceviz veya fındık içi

HAZIRLANIŞI

Tahin helvasını bir kaseye alın ve çatalla iyice ezin. (Kum gibi dağılması lazım).

Ezilmiş helvanın üzerine sütü, limon suyunu, limon kabuğu rendesini ve tereyağını ekleyin.

Çatalla veya bir çırpıcıyla pürüzsüz, macun kıvamına gelene kadar karıştırın. (Kıvamı ne çok sıvı ne çok katı olmalı, kek hamurundan biraz daha koyu, sürülebilir bir kıvamda olmalı. Gerekirse süt miktarını bir kaşık daha artırın).

Hazırladığınız karışımı güveç kaplarına veya küçük ısıya dayanıklı sufle kaplarına paylaştırın. (Tamamen doldurmayın, pişerken biraz kabarabilir).

Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırının sadece üst ızgarasını açın. Kapları fırının en üst rafına yerleştirin.

Üzerleri kızarıp kabuk bağlayana kadar yaklaşık 5-8 dakika pişirin. (Gözünüz fırında olsun, helva şekerli olduğu için çabuk yanabilir).

Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine bolca dövülmüş ceviz serpip sıcak servis yapın.