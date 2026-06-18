Balıkesir'in kadim yemeği: Bigadiç güveci tarifi

Mutfak literatüründe Bigadiç güveci, sadeliğin ve etin kendi doğal lezzetinin ön plana çıktığı en karakteristik fırın yemeklerinden biridir. Alışılmış güveç tariflerinin aksine içine salça, soğan, sarımsak, biber veya domates gibi hiçbir sebze girmez. Yemeğin tek sıvı kaynağı etin kendi suyu, tek lezzet sırrı ise hayvanın kendi iç yağı ve kaya tuzudur.

BİGADİÇ GÜVECİ TARİFİ

Malzemeler

1.5 kg kemikli oğlak eti (bulunamazsa kuzu ön kol veya kaburga)

150 gram hayvanın kendi iç yağı (kavram yağı)

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Yapılışı