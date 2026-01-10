Balkan mutfağından çay saatlerine çok yakışan lezzet: Tutmanik tarifi

Kökleri Balkan mutfağına, özellikle Bulgaristan’a uzanan tutmanik; mayalı hamur, peynir ve yumuşacık dokusuyla dünya mutfakları arasında kendine özel bir yer edinmiş geleneksel bir hamur işidir. Kimi zaman çörek, kimi zaman kek kıvamında hazırlanan bu tarif; pratik oluşu ve ekonomik malzemeleri sayesinde evlerde sıkça yapılır. İşte, çay saatlerine çok yakışan yumuşacık tutmanik tarifi...

TUTMANİK TARİFİ

Malzemeler

Tutmanik için:

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

4,5 su bardağı un

İç harcı için:

1 kase peynir (beyaz peynir, lor veya sevdiğiniz bir çeşit)

Kalıbı yağlamak için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

TUTMANİK YAPILIŞI

Ilık su, toz şeker ve kuru mayayı bir kapta karıştırın.

Maya aktifleşene kadar 5 dakika bekleyin.

Zeytinyağı ve tuzu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtün ve yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru üç eşit bezeye ayırın. Her bezeyi merdane ile açın.

Açılan hamurun üzerine peyniri serpiştirin.

Diğer hamurları da aynı şekilde açıp üst üste yerleştirin.

Hamuru sıkı bir rulo halinde sarın ve yaklaşık 5 cm genişliğinde dilimleyin.

Yağlanmış fırın kabına dilimleri yan yana dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35–40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp ılıkken servis edin.

Tutmaniği sıcak ya da ılık olarak, çay veya ayran eşliğinde sunabilirsiniz.

Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilir.

Afiyet olsun!