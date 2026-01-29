Balkan mutfağının sevilen sokak lezzeti: Pazarske mantije

Balkan mutfağı, Osmanlı mutfak kültürünün izlerini taşıyan güçlü bir yemek geleneğine sahip. Pazarske mantije de bu etkileşimin en belirgin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında mantıyı andırsa da, fırında pişirilmesi ve tepsi halinde servis edilmesiyle kendine özgü bir kimlik kazanan bu yemek, özellikle Novi Pazar’da günlük yaşamın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
PAZARSKE MANTİJE TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
İç harcı için:
- 300 gram dana veya kuzu kıyma
- 1 adet kuru soğan
- Tuz
- Karabiber
- Üzeri için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Yapılışı
- Un ve tuz geniş bir kapta karıştırılır, azar azar su eklenerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğrulur.
- Hamur bezeler halinde ayrılır ve üzeri örtülerek dinlenmeye bırakılır.
- İç harç için soğan rendelenir, kıyma ve baharatlarla karıştırılır.
- Bezeler ince yufka haline açılır ve küçük kareler şeklinde kesilir.
- Her parçanın ortasına iç harç konur, bohça gibi kapatılarak hafifçe bükülür.
- Mantijeler yağlanmış tepsiye sık aralıklarla dizilir.
- Üzerine eritilmiş yağ gezdirilir.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.
- Fırından çıktıktan sonra kısa süre dinlendirilerek servis edilir.