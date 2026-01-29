Balkan mutfağının sevilen sokak lezzeti: Pazarske mantije

Balkan mutfağı, Osmanlı mutfak kültürünün izlerini taşıyan güçlü bir yemek geleneğine sahip. Pazarske mantije de bu etkileşimin en belirgin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında mantıyı andırsa da, fırında pişirilmesi ve tepsi halinde servis edilmesiyle kendine özgü bir kimlik kazanan bu yemek, özellikle Novi Pazar’da günlük yaşamın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

PAZARSKE MANTİJE TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram dana veya kuzu kıyma

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı