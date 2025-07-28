Balkan sofralarından gelen lezzet: Köpoğlu tarifi

Balkan mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan köpoğlu, patlıcan ve biberin kızartıldıktan sonra sarımsaklı yoğurtla birleşmesiyle ortaya çıkan, hem pratik hem de iştah açıcı bir lezzettir. Yaz sofralarında ferahlatıcı etkisiyle öne çıkan köpoğlu, Trakya’dan Ege’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada sevilerek tüketilir.

MALZEMELER

2 adet büyük boy patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

2–3 diş sarımsak

1,5 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için: Kırmızı pul biber veya biraz zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Biberleri de iri parçalar hâlinde doğrayın.

Patlıcan ve biberleri ayrı ayrı kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın, sonra kâğıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.

Bir kâsede yoğurdu, dövülmüş sarımsakları ve tuzu karıştırın.

Kızarttığınız patlıcan ve biberleri servis tabağına alın, üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu dökün.

Son olarak biraz zeytinyağı ve dileyenler için pul biber serpip soğuk olarak servis edin.