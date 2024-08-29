Balkanların efsanevi lezzeti: Soka turşu tarifi

Soka, Boşnak mutfağının geleneksel bir lezzetidir ve özellikle biber turşusu olarak bilinir. Soka, acılığı ve ekşiliğiyle yemeklere ayrı bir tat katar ve kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olur.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 20:09
Balkanların efsanevi lezzeti: Soka turşu tarifi
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Soka, hem lezzetli hem de hazırlaması oldukça kolay bir Boşnak biber turşusudur. Bu tarifi evde deneyerek, kış aylarında veya özel günlerde sofralarınızı renklendirebilir ve misafirlerinize farklı bir lezzet sunabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 kilogram yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı iri tuz
  • 300-400 gram süzme yoğurt
  • 150-200 gram lor peyniri
  • 200 mililitre kaymak
  • 1 litre süt

YAPILIŞI

Biberlerin çekirdekleri ve sapları alıp, içlerini temizleyin.

Kaya tuzu ile tuzlayıp, düz bir tepsiye alın. Üzerini kapatıp, en az 6 saat dinlendirin. Fazla tuzunu yıkayıp, kenara alın.

Derin bir kapta lor peyniri ve kaymağı ezip, süzme yoğurdu ekleyin. Karıştırın. Biberleri hazırlanan krema ile doldurup, kavanoza sıkıca dizin.

Üzerlerine süt ekleyip, üzerine temas edecek şekilde yağlı kağıt kapatın. Kavanozu sıkıca kapatın. Buzdolabında 2 hafta dinlendirin.

Servis edin.


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