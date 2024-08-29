Akşam yemeğine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz şipşak lezzet: Tavuklu patates köftesi tarifi

Yayınlanma: 29.08.2024 - 14:11

Güncelleme: 29.08.2024 - 14:11

Tavuklu patates köftesi, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık veya ana yemek olarak mükemmel bir seçenektir. Patatesin kremamsı dokusu ve tavuk etinin yumuşaklığıyla birleşen bu köfteler, hem besleyici hem de damak zevkinize hitap edecek bir tarif sunar. Kızartıldığında dışı çıtır, içi ise yumuşak olan bu köfteler, ailenizin ve misafirlerinizin beğenisini kazanacaktır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifi, çeşitli garnitürlerle zenginleştirerek sofralarınıza lezzet katabilirsiniz. Peki, akşam yemeğine 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu şipşak lezzet nasıl yapılır? İşte, tavuklu patates köftesi tarifi...

TAVUKLU PATATES KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram tavuk göğsü (kıyma haline getirilmiş)

3 adet orta boy patates (haşlanmış ve ezilmiş)

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu (veya ekmek kırıntısı)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Sıvı yağ (kızartmak için)

TAVUKLU PATATES KÖFTESİ YAPILIŞI

Patatesleri iyice haşlayın, kabuklarını soyup ezerek püre haline getirin.

Tavuk göğsünü kıyma makinesinden geçirin veya hazır tavuk kıyması kullanın.

Soğanı rendeleyin ve fazla suyunu sıkarak kullanın.

Büyük bir kasede, tavuk kıymasını, ezilmiş patatesleri, rendelenmiş soğanı, yumurtayı ve ince doğranmış maydanozu birleştirin.

Üzerine galeta unu, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Karışımın kıvamı çok yumuşaksa biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak köfte şekli verin.

Dilerseniz köfteleri yassılaştırarak da şekillendirebilirsiniz.

Bir tavada yeterli miktarda sıvı yağı ısıtın.

Köfteleri dikkatlice sıcak yağa yerleştirin ve her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran köfteleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

Kızaran tavuklu patates köftelerini sıcak olarak servis edin.

Yanında yoğurt, ayran veya salata ile birlikte sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!