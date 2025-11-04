Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balkanların en sevilen lezzeti: Kosova mantısı tarifi

4.11.2025 14:17:00
Haber Merkezi
İncecik hamuru, bol kıymalı iç harcı ve sarımsaklı yoğurtla buluşan efsane bir Balkan lezzeti! Kosova mantısı, hem pratik yapımıyla hem de doyurucu tadıyla sofraların vazgeçilmezi olmaya aday.

Kosova mantısı, Balkan mutfağının en özel tatlarından biridir. Türk mantısına benzer ama daha iri, çıtır hamuru ve bol yoğurt sosuyla fark yaratır. Özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olan bu tarif, hem doyurucu hem de pratik olmasıyla öne çıkar. İşte adım adım Kosova mantısı tarifi...

MALZEMELER

  • 3 su bardağı un
  • 1 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 250 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • Karabiber, tuz

Üzeri için: Yoğurt, sarımsak ve tereyağı

HAZIRLANIŞI

Hamuru yoğurun: Un, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Kıymayı ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberle karıştırın.

Hamuru açın: Dinlenen hamuru bezeler hâline getirip ince olacak şekilde açın ve küçük kareler kesin.

Mantıyı şekillendirin: Her karenin ortasına kıymalı harçtan koyun ve bohça gibi kapatın.

Pişirme aşaması: Yağlanmış fırın tepsisine dizin, üzerlerine fırça ile tereyağı sürün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengi alana kadar pişirin.

Sosu hazırlayın: Sarımsaklı yoğurdu çırpın, tereyağını eritip üzerine dökün.

