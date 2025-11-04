Balkanların en sevilen lezzeti: Kosova mantısı tarifi

Kosova mantısı, Balkan mutfağının en özel tatlarından biridir. Türk mantısına benzer ama daha iri, çıtır hamuru ve bol yoğurt sosuyla fark yaratır. Özellikle misafir sofralarının vazgeçilmezi olan bu tarif, hem doyurucu hem de pratik olmasıyla öne çıkar. İşte adım adım Kosova mantısı tarifi...

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

250 gram kıyma

1 adet kuru soğan

Karabiber, tuz

Üzeri için: Yoğurt, sarımsak ve tereyağı

HAZIRLANIŞI

Hamuru yoğurun: Un, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru 20 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Kıymayı ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberle karıştırın.

Hamuru açın: Dinlenen hamuru bezeler hâline getirip ince olacak şekilde açın ve küçük kareler kesin.

Mantıyı şekillendirin: Her karenin ortasına kıymalı harçtan koyun ve bohça gibi kapatın.

Pişirme aşaması: Yağlanmış fırın tepsisine dizin, üzerlerine fırça ile tereyağı sürün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında altın rengi alana kadar pişirin.

Sosu hazırlayın: Sarımsaklı yoğurdu çırpın, tereyağını eritip üzerine dökün.