Balkanların hafif ve lezzetli tatlısı: Ev yapımı trileçe tarifi

Balkan mutfağının dünyaya armağan ettiği en meşhur tatlılardan biri olan trileçe, adını “üç süt” anlamına gelen “tres leches”ten alır. Hafifliği ve damakta bıraktığı ipeksi dokusuyla hem yaz hem de kış sofralarında tercih edilen bu tatlı, misafirlerinize şık bir ikram alternatifi sunar.

MALZEMELER

Keki için:

5 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Sütlü sos için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı krema

Yarım su bardağı süt tozu (isteğe bağlı, daha yoğun tat için)

Karamel sos için:

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket krema (200 ml)

YAPILIŞI

Keki hazırlayın: Yumurtaları ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından un, kabartma tozu ve vanilini ekleyin. Homojen bir hamur elde ettikten sonra yağlanmış fırın kabına dökün. 170°C fırında 35 dakika kadar pişirin.

Sütlü sosu hazırlayın: Süt, krema ve süt tozunu karıştırın. Fırından çıkan keki birkaç dakika dinlendirdikten sonra kürdanla delikler açın. Hazırladığınız sütlü karışımı kekin üzerine dökün. Buzdolabında en az 3-4 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.

Karamel sosu yapın: Şekeri tavada eritin, tereyağını ekleyin. Son olarak kremayı ilave edin ve karıştırın. Soğuyan tatlının üzerine dökün.

Servis edin: Tatlıyı dilimleyip soğuk olarak servis edin. Üzerini fındık, ceviz veya çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Keki çok yüksek ısıda pişirmemeye dikkat edin, aksi halde kabarıp sönebilir.

Sütlü sosu mutlaka soğuk dökün, böylece kek daha iyi çeker.

Tatlı en iyi ertesi gün, sütü tamamen içine çektiğinde lezzetini gösterir.