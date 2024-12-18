Bartın'ın geleneksel lezzeti: Pum pum çorbası tarifi
Pum pum çorbası, adını ilginç ismiyle akılda bırakan, besleyici ve doyurucu bir Anadolu lezzetidir.
Bu çorba, geleneksel malzemelerle hazırlanır ve özellikle soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtır hem de sofralarınıza farklı bir tat katar. İşte adım adım pum pum çorbası tarifi!
Pum Pum Çorbası İçin Malzemeler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı erişte (veya kesme makarna)
- 1 adet kuru soğan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 6 su bardağı su veya et suyu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı nane
Pum Pum Çorbasının Yapılışı
1. Mercimekleri Haşlayın
Yeşil mercimekleri yıkayıp 4-5 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzüp kenara alın.
2. Tereyağlı Un Kavurması
Bir tencereye tereyağını koyup eritin. Üzerine ince doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
3. Çorbayı Kaynatın
Kavurduğunuz unun üzerine 6 su bardağı sıcak su veya et suyu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.
4. Malzemeleri Birleştirin
Kaynamakta olan çorba suyuna haşlanmış mercimekleri ve erişteyi ekleyin. Erişteler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
5. Baharatları Ekleyin
Çorba piştikten sonra tuz, karabiber ve nane ekleyerek karıştırın. Dilerseniz üzerine tereyağında kızdırılmış nane gezdirerek lezzetini artırabilirsiniz.
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