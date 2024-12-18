Bartın'ın geleneksel lezzeti: Pum pum çorbası tarifi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:40

Güncelleme: 18.12.2024 - 10:41

Bu çorba, geleneksel malzemelerle hazırlanır ve özellikle soğuk kış günlerinde hem içinizi ısıtır hem de sofralarınıza farklı bir tat katar. İşte adım adım pum pum çorbası tarifi!

Pum Pum Çorbası İçin Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte (veya kesme makarna)

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

6 su bardağı su veya et suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

Pum Pum Çorbasının Yapılışı

1. Mercimekleri Haşlayın

Yeşil mercimekleri yıkayıp 4-5 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzüp kenara alın.

2. Tereyağlı Un Kavurması

Bir tencereye tereyağını koyup eritin. Üzerine ince doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

3. Çorbayı Kaynatın

Kavurduğunuz unun üzerine 6 su bardağı sıcak su veya et suyu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

4. Malzemeleri Birleştirin

Kaynamakta olan çorba suyuna haşlanmış mercimekleri ve erişteyi ekleyin. Erişteler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

5. Baharatları Ekleyin

Çorba piştikten sonra tuz, karabiber ve nane ekleyerek karıştırın. Dilerseniz üzerine tereyağında kızdırılmış nane gezdirerek lezzetini artırabilirsiniz.