Kış hastalıklarına karşı doğal koruma: Şifalı tavuklu zencefilli çorba tarifi
Kış aylarında gribe karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için Tavuklu Zencefilli Çorba birebir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu çorba, doğal antibiyotik etkisiyle sizi hastalıklardan koruyacak.
Kış mevsimi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların arttığı bir dönemdir. Ancak doğru besinlerle bağışıklığınızı güçlendirebilir ve bu zorlu aylarda sağlıklı kalabilirsiniz. Tavuklu Zencefilli Çorba, hem şifalı içeriğiyle hem de damaklarda bıraktığı enfes tadıyla öne çıkıyor. Zencefilin antibakteriyel etkisiyle birleşen tavuk suyu, bu çorbayı tam bir doğal ilaç haline getiriyor. İşte bu mucizevi çorbanın malzemeleri ve yapımı!
TAVUKLU ZENCEFİLLİ ÇORBA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet kemikli tavuk göğsü veya but
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı
- 1 adet havuç (doğranmış)
- 1 adet kabak (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 su bardağı su veya tavuk suyu
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 tutam tuz ve karabiber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 dal maydanoz (süslemek için)
Yapılış
- Tavuğu, soyulmuş soğan ve 2 diş sarımsak ile birlikte bir tencereye koyun. Üzerine su ekleyerek kaynamaya bırakın. Tavuk iyice piştikten sonra suyunu süzün ve bir kenara alın.
- Haşlanan tavuğu kemiklerinden ayırıp küçük parçalara ayırın.
- Tencereye zeytinyağını koyun ve doğranmış havuç ve kabakları ekleyerek birkaç dakika soteleyin.
- Taze rendelenmiş zencefil ve zerdeçalı sebzelerin üzerine ekleyin. Karıştırarak baharatların kokusunu çıkarın.
- Tavuk suyunu ve didiklenmiş tavuk etlerini tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırarak 10-15 dakika kaynamaya bırakın.
- Çorbanın altını kapattıktan sonra 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyin ve karıştırın.
- Çorbayı kaselere koyup üzerini doğranmış maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.
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