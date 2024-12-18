Kış hastalıklarına karşı doğal koruma: Şifalı tavuklu zencefilli çorba tarifi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:44

Kış mevsimi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların arttığı bir dönemdir. Ancak doğru besinlerle bağışıklığınızı güçlendirebilir ve bu zorlu aylarda sağlıklı kalabilirsiniz. Tavuklu Zencefilli Çorba, hem şifalı içeriğiyle hem de damaklarda bıraktığı enfes tadıyla öne çıkıyor. Zencefilin antibakteriyel etkisiyle birleşen tavuk suyu, bu çorbayı tam bir doğal ilaç haline getiriyor. İşte bu mucizevi çorbanın malzemeleri ve yapımı!

TAVUKLU ZENCEFİLLİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler:

1 adet kemikli tavuk göğsü veya but

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı

1 adet havuç (doğranmış)

1 adet kabak (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 su bardağı su veya tavuk suyu

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz ve karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 dal maydanoz (süslemek için)

Yapılış