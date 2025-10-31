Basit ve lezzetli kremalı makarna tarifi...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 21:51:00
Uzun ve yorucu günlerin kurtarıcısı enfes kremalı makarna tarifi...

Yumuşacık sosuyla hem pratik hem de restoran lezzetinde olan 15 dakikada hazırlanabilecek, kremalı makarna tarifi...

MALZEMELER

1 paket (500 g) makarna (penne, fettuccine veya tagliatelle önerilir)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

1 su bardağı krema (200 ml)

½ su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan

Tuz

Karabiber

İsteğe göre: bir tutam muskat rendesi veya kuru fesleğen

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencerede suyu kaynatın, tuz ekleyin.

Makarnayı ekleyip, pakette yazan süreden 1 dakika daha az haşlayın (sosu çekerken tam kıvamında olur).

Haşlama suyundan yarım su bardağı kadarını ayırın, makarnayı süzün.

Tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.

(İsterseniz sarımsağı ekleyip 1 dakika kavurun, sonra çıkarabilirsiniz.)

Kremayı ekleyin, kısık ateşte karıştırarak 2-3 dakika pişirin.

Tuz, karabiber ve isteğe göre muskat ekleyin.

Haşlanmış makarnayı kremalı sosun içine alın.

Kıvam çok yoğun olursa, ayırdığınız haşlama suyundan biraz ekleyin.

Peynirleri ilave edin ve karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.

Sıcakken tabaklara alın, üzerine biraz daha peynir serpin.

İsterseniz maydanoz, kuru fesleğen veya karamelize mantar ile süsleyin.

