Basit ve lezzetli kremalı makarna tarifi...

Yumuşacık sosuyla hem pratik hem de restoran lezzetinde olan 15 dakikada hazırlanabilecek, kremalı makarna tarifi...
MALZEMELER
1 paket (500 g) makarna (penne, fettuccine veya tagliatelle önerilir)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)
1 su bardağı krema (200 ml)
½ su bardağı rendelenmiş kaşar veya parmesan
Tuz
Karabiber
İsteğe göre: bir tutam muskat rendesi veya kuru fesleğen
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tencerede suyu kaynatın, tuz ekleyin.
Makarnayı ekleyip, pakette yazan süreden 1 dakika daha az haşlayın (sosu çekerken tam kıvamında olur).
Haşlama suyundan yarım su bardağı kadarını ayırın, makarnayı süzün.
Tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
(İsterseniz sarımsağı ekleyip 1 dakika kavurun, sonra çıkarabilirsiniz.)
Kremayı ekleyin, kısık ateşte karıştırarak 2-3 dakika pişirin.
Tuz, karabiber ve isteğe göre muskat ekleyin.
Haşlanmış makarnayı kremalı sosun içine alın.
Kıvam çok yoğun olursa, ayırdığınız haşlama suyundan biraz ekleyin.
Peynirleri ilave edin ve karıştırarak 1-2 dakika daha pişirin.
Sıcakken tabaklara alın, üzerine biraz daha peynir serpin.
İsterseniz maydanoz, kuru fesleğen veya karamelize mantar ile süsleyin.