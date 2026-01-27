Bayat ekmeklere leziz bir Fransız dokunuşu: Pain perdu tarifi

Kelime anlamı “kaybolmuş ekmek” olan pain perdu, bayat ekmekleri değerlendirmek için Fransa’da ortaya çıkmış klasik bir lezzet. Süt ve yumurtayla buluşan ekmek dilimleri, tavada altın rengini alırken dışı hafif çıtır, içi ise yumuşacık bir doku kazanır. Peki, bayat ekmeklere leziz bir Fransız dokunuşu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis pain perdu tarifi...

PAİN PERDU TARİFİ

Malzemeler

4 dilim bayat ekmek (tercihen tost veya brioche)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

Servis için:

Pudra şekeri

Bal, akçaağaç şurubu veya reçel

Taze meyveler

PAİN PERDU YAPILIŞI

Derin bir kapta yumurta, süt, toz şeker, vanilya ve tarçını iyice çırpın.

Ekmek dilimlerini hazırladığınız karışıma batırın ve her iki yüzünün de sosu çekmesini sağlayın.

Tavada tereyağını eritin.

Ekmekleri tavaya alıp her iki tarafını da orta ateşte altın sarısı olana kadar kızartın.

Tavadan aldıktan sonra sıcak olarak servis edin.

Pain perduyu pudra şekeri serpiştirerek, üzerine bal veya akçaağaç şurubu gezdirerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!