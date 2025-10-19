Bayat ekmekleri değerlendirmenin en lezzetli yolu: Ev yapımı pizza

Evde kalan bayat ekmekleri değerlendirmek için pratik ve lezzetli bir çözüm arayanlar için bayat ekmekten pizza tarifi ideal bir seçenek. Hem israfı önleyen hem de kısa sürede hazırlanan bu tarif, klasik pizzayı aratmayacak kadar lezzetli.

MALZEMELER

4-5 dilim bayat ekmek

1 su bardağı s üt

1 adet yumurta

1 yemek ka şığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates sosu

Kaşar peyniri rendesi

İsteğe g öre sucuk, sosis, zeytin, m ısır, biber, mantar

YAPILIŞI

Ekmek dilimlerini küçük parçalara ayırın ve derin bir kaba alın.

Üzerine süt ve yumurtayı ekleyip ekmekleri yumuşatın.

Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

Üzerine domates sosunu gezdirin.

Ardından kaşar peyniri ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.