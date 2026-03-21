Bayram sofralarını taçlandıran lezzet: Cevizzade tarifi

Cevizzade, baklavalık yufka, kaymak ve cevizle hazırlanan, üzerine serpiştirilen Antep fıstığıyla hem lezzeti hem de görüntüsüyle sofraların yıldızı oluyor. Şerbetiyle yumuşayan çıtır katmanları ve kaymağın kremamsı dokusu, bayram ziyaretlerinizi daha özel kılacak. İşte, nefis tadıyla cevizzade tarifi...

CEVİZZADE TARİFİ

Malzemeler

İçi için:

24 adet baklavalık yufka

300 gram kaymak

2 su bardağı dövülmüş ceviz içi

1,5 çay bardağı eritilmiş tereyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

4 damla limon suyu

Üzeri için:

1 yemek kaşığı Antep fıstığı tozu

Püf noktası:

Fırından çıktıktan sonra hemen değil, ilk sıcaklığı geçtikten sonra şerbeti dökün.

CEVİZZADE YAPILIŞI

2,5 su bardağı su ve 3 su bardağı şekeri kaynatın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyip 15 dakika daha kaynatın.

Kaşığı batırıp çıkardığınızda ince bir katman kalıyorsa şerbet hazırdır.

Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

4 adet baklavalık yufkayı üst üste serin.

Üzerine 300 gram kaymağı ince bir katman halinde yayın.

Kaymağın üzerine 2 su bardağı dövülmüş ceviz içi serpiştirin.

Yufkayı rulo şeklinde incecik sarın.

Hazırladığınız cevizzadeleri tepsiye dizin, eritilmiş tereyağını üzerlerine gezdirin ve fırçayla her yeri kaplayacak şekilde yayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğumuş şerbeti dökün.

Şerbetini çektikten sonra üzerine Antep fıstığı serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!