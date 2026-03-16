Bayram sofralarının vazgeçilmezi: Çıtır baklava tarifi

Bayram denince akla gelen ilk tatlılardan biri olan baklava, çıtır dokusu ve bol cevizli iç harcıyla sofraları süsler. Klasik tariflerin yanı sıra, evde pratik yöntemlerle hazırlayabileceğiniz çıtır baklava, hem bayram sofralarınızı zenginleştirir hem de misafirlerinizi mutlu eder. İşte, nefis çıtır baklava tarifi...

ÇITIR BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı su

1/2 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 dilim limon

Üzeri için:

50 gram tereyağı (eritilmiş)

ÇITIR BAKLAVA YAPILIŞI

Hamur için un, yumurta, tuz, sıvı yağ ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru 10 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 8 eşit parçaya bölün ve merdane yardımıyla ince yufkalar açın.

Bir yufkayı tepsiye serin ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Ardından ikinci yufkayı serin ve tekrar tereyağı sürün.

İç harcı eşit şekilde serpiştirin, kalan yufkaları da aynı şekilde üst üste yerleştirin ve her kata tereyağı sürün.

Baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika altın rengini alana kadar pişirin.

Bu sırada şerbeti hazırlayın:

Su ve şekeri kaynatın, limon dilimini ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Şerbeti baklava sıcakken üzerine dökün.

Şerbeti çekmesi için baklavayı dinlendirin ve ardından servis edin.

Afiyet olsun!