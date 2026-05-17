Bayram sofralarının yıldızı: El açması kıyır kıyır Dilber Dudağı tarifi...

İsmini o zarif, kıvrımlı şeklinden alan Dilber Dudağı, hamur açmaktan gözü korkanları bile cesaretlendirecek kadar keyifli bir yapım aşamasına sahip. Üst üste dizilip tek seferde açılan bezeler sayesinde, saatlerce yufka açmanıza gerek kalmadan o efsanevi katmanları elde edebiliyorsunuz. Fırından çıkan o kızarmış hamurun soğuk şerbetle buluştuğu an çıkardığı cızırtı, mutfağınızda bir ustalık senfonisi çalacak.

MALZEMELER

Kıyır Kıyır Hamuru İçin:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

50 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi (Kıyırlığın sırrı)

Yarımdan biraz az (çeyrek) çay kaşığı tuz

Yarımdan biraz fazla (çeyrekten fazla) paket kabartma tozu

3,5 - 4 su bardağı un (Kontrollü eklenecek)

Açmak İçin: * 1,5 su bardağı buğday veya mısır nişastası

İç Harcı ve Üzeri İçin:

1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

100 gram tereyağı (Eritilmiş, köpüğü alınmış)

Tam Ölçülü Şerbet İçin:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Çeyrek limonun suyu

ADIM ADIM EL AÇMASI USTALIĞI

Tatlının sıcak, şerbetin tamamen soğuk olması gerekir. Su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısıp 15 dakika hafifçe koyulaşana dek kaynatmaya devam edin. Limon suyunu sıkıp bir taşım daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

Derin bir kapta yoğurt, sıvı yağ, yumurta, tereyağı, sirke ve tuzu iyice karıştırın. Kabartma tozu ve unu azar azar ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 10 eşit bezeye ayırın. Her bir bezeyi nişasta yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açın. Açtığınız bezelerin arasına bolca nişasta serperek 10 katı üst üste dizin.

Üst üste dizilmiş 10 katlı hamuru, merdane yardımıyla (aralarındaki nişasta sayesinde birbirine yapışmayacaktır) tek ve büyük bir yufka olacak şekilde, yaklaşık yarım santim kalınlığında açın.

Açtığınız devasa hamurdan, bir su bardağının ağız kısmıyla yuvarlaklar kesin. Her yuvarlağın tam ortasına iri çekilmiş ceviz içi koyun ve hamuru tam ortadan ikiye (yarım ay şeklinde) kapatın. (Uçlarını tamamen bastırıp yapıştırmayın ki fırında katları açılsın).

Hazırladığınız tatlıları fırın tepsisine dizin. Üzerlerindeki köpüğü alınmış saf eritilmiş tereyağını bir fırça yardımıyla tatlıların her yerine bolca sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, altı ve üstü nar gibi kızarıp katları tek tek açılana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin.

Fırından çıkan tatlıların ilk sıcağının çıkması için 3-4 dakika bekleyin. Tamamen soğuyan şerbeti tatlıların üzerine gezdirin. Şerbetini çekip kıyır kıyır dokusuna kavuşması için en az 3 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.