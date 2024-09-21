Beş çayının yıldızı: Patlıcanlı börek tarifi

Yayınlanma: 21.09.2024 - 14:08

Güncelleme: 21.09.2024 - 14:08

Patlıcanlı börek, hem pratik hem de lezzetli bir börek çeşididir. Özellikle patlıcan severler için ideal olan bu börek, yufka ile patlıcanın muhteşem uyumunu sofralara taşır. Hem çay saatlerinde hem de ana yemeklerin yanında sunabileceğiniz bu lezzet, çıtır çıtır dokusuyla da beğeni toplar.

Malzemeler

İç harcı için:

3 adet büyük boy patlıcan

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Böreğin hazırlanışı için:

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta (üzeri için)

Hazırlanışı

Patlıcanları Hazırlama: Patlıcanları közleyin ya da küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletin. Közlenen ya da suyu süzülen patlıcanları tavada zeytinyağı ile birlikte soteleyin.

İç Harcı Hazırlama: Soğanları ince ince doğrayın ve zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından doğranmış yeşil biberleri ekleyin ve kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domatesleri ilave ederek karışımı pişirin. Patlıcanları, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. İç harcınız hazır hale gelmiş olacak.

Böreği Hazırlama: Yufkaları tezgah üzerine serin. Bir kasede süt ve zeytinyağını karıştırın. İlk yufkayı tezgaha serin ve sütlü karışımdan üzerine sürün. Ardından ikinci ve üçüncü yufkayı da aynı şekilde üst üste dizip sütlü karışımı her katına sürün.

İç Harcı Yerleştirme: Yufkayı dörde ya da sekize bölün (üçgen şekilde). Geniş kenarına hazırladığınız patlıcanlı iç harçtan koyun ve sigara böreği şeklinde sarın.

Böreklerin Pişirilmesi: Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.