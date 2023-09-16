Beslenme uzmanı Dilara Koçak’tan sağlıklı beslenme çantaları hazırlamanın yolları!

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:11

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:11

Okulların açılması ile birlikte ebeveynler, çocukları için sağlıklı ve güvenilir ürün arayışına başladı. ‘’Çocuklarımız için kırtasiye alışverişi yaparken oldukça dikkatliyiz. Okul ihtiyaç listesinde bulunmayan ama yıl boyunca önemli olan beslenme konusunda nasıl bir yol izlemeliyiz?’’ diyen Metro Türkiye, çocukların gelişimi ve sağlığı için dengeli beslenmenin, yediğimiz gıdaların izini sürmenin ve gıda okuryazarlığının önemine dikkat çekmek üzere Beslenme Uzmanı, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ile bir araya geldi.

Dilara Koçak, renkli tabaklar ile vitamin açısından dengeli öğünlerden kahvaltıda yumurta tüketiminin artırılmasına, Omega-3’ü çocukların seveceği şekilde tabaklara getirme yollarından market alışverişinizi çocuklar ile yapmanın önemine kadar çocukların sağlıklı beslenmeden keyif almalarını sağlayacak birçok püf noktasını paylaştı.Yeni eğitim öğretim döneminin başladığı bugünlerde aileleri alışveriş telaşı sardı. Çocukların her gün kullandığı defterlerden boyama setlerine, kalemlerden kitaplara tüm kırtasiye ürünlerinde kalite ve güvenilirlik oldukça önemli. Yıl boyunca çocukların gelişimini etkileyen beslenme alışkanlıkları için tükettikleri gıdaların içeriği ise dikkatle ele alınması gereken bir diğer başlık.

Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Aslı Duran, ‘Metro Türkiye olarak 2014 yılında Türkiye’de gıda izlenebilirliğini başlatan firmayız. Taze et ile başlayıp balık, meyve sebze, Metro markalı bal ve organik ürünlerden sonra şimdi de kendi markalı Coğrafi İşaretli ürünlerimiz ve zeytinyağlarımızda izlenebilirlik sunarak toplamda 2.000’e yakın ürünün yolculuğunu şeffaflıkla paylaşıyoruz. Müşterilerimiz, ürünlerin üzerindeki QR kodları okutarak tarladan, denizden, çiftlikten rafa kadar olan tüm hikayelerine ulaşabiliyor. ’Gıdanın İzini Sür, Bilgiyle Beslen’ diyerek çıktığımız bu yolda, tüketicilerin gıda okuryazarlığı konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. Bir taraftan da katkısız, şekersiz, organik ürün çeşitliliğini artırarak ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz’’ dedi.

DİLARA KOÇAK’TAN ÇOCUKLARINIZ İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ!

Sağlıklı ve iyi bir okul dönemi için beslenmenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dilara Koçak, besleyici ve dengeli öğünlerin neleri içermesi gerektiğinden tabakların nasıl ilgi çekici hale getirileceğine kadar birçok konuda ip uçları verdi...

MARKET ALIŞVERİŞİNİZİ ÇOCUKLARINIZ İLE BİRLİKTE YAPIN

Sağlıklı beslenmek için önce gıdanın izini sürmek gerektiğini söyleyen Dilara Koçak, “Çocuklarınız ile beraber market alışverişi yapın ve ürünlerin izlenebilirlik bilgilerine bakarak güvenilir ve kaliteli ürünler seçin” diyor. Bu sayede çocukların küçük yaşta gıda izlenebilirlik farkındalığına sahip olacağını belirten Koçak, aynı zamanda alışverişlerinizde doğal içerikli, Coğrafi İşaretli, katkı ve koruyucu madde içermeyen ürünleri seçmenizi öneriyor. 'Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen’ mottosuyla “Metro Usulü”ne uygun olarak tedarik edilen 2.000’e yakın ürünün tarladan, çiftlikten, denizden rafa yolculuğunu “izleyen” Metro Türkiye, tüketicilere ürünlerin yetiştirildiği bölgeden üreticisine, kalite analizlerinden sertifikalarına kadar birçok bilgiye ürünlerin üzerindeki QR kodu okutarak kolayca ulaşma imkanı sunuyor.

RENGARENK KAHVALTI TABAKLARI HAZIRLAYIN

Vitamin ve minerallerin dengeli beslenmenin bir parçası olduğu gibi bağışıklık sistemini de destekleyen en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Dilara Koçak, C ve E vitamini gibi vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanların mevsim sebze ve meyveleri ile alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Siz de çocuklarınız ile birlikte rengarenk kavaltı tabakları hazırlayarak onların meve sebze tüketimini artırabilirsiniz. Metro Türkiye raflarındaki mevsiminde toplanmış, yerel ve Coğrafi İşaretli taze meyve sebzeler ile tabaklarınızı süsleyebilirsiniz. Metro Türkiye’nin raflarında Finike portakalından Malatya kayısısına, Ereğli siyah havucundan Bursa incirine kadar mevsiminde toplanmış 200’ü aşkın ürün ile çocuklarınıza rengarenk mevye sebze salataları hazırlayabilirsiniz.

OMEGA-3 İÇERİĞİ YÜKSEK ÖĞÜNLER OLUŞTURUN

Omega-3’ün çocukların gelişiminde önemine değinen Dilara Koçak, minik sandviçlere balık ve yeşil yapraklı sebzeler koyarak çocuklar için hem Omega-3 değeri yüksek sağlıklı hem de tüketmesi keyifli öğünler hazırlamanızı öneriyor. Balıkçılıkta da sağlığı ve gıda güvenliğini ön planda tutan Metro Türkiye’nin, ülkemizde bir ilk olarak yeminde alg yağı kullanarak yetiştirdiği Metro Premium Levrek ve Çipuralar Somona eş değer Omega-3 değerlerine sahip. Metro Türkiye tüm balıklarında olduğu gibi Metro Premium Levrek ve Çipura ürünlerinde de izlenebilirlik sunarak müşterilerini güvenilir gıda ile buluşturmaya devam ediyor. Hasat tarihi, yetiştirildiği yer, besin değeri, tedarikçi adı gibi toplam 12 kriterde yüzde 100 izlenebilirlik ile sunulan balıklar aynı zamanda toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçerek raflara ulaşıyor. Siz de çocuklarınız için izlenebilir, güvenilir ve yüksek Omega-3 değerine sahip Metro Premium balıkları tercih edebilirsiniz.

YUMURTA TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Kahvaltı yapan çocukların hem daha sağlıklı olduklarına ve hem de okulda daha başarılı akademik performans sergilediklerine değinen Dilara Koçak, yumurta tüketiminin önemini de dikkat çekiyor. Siz de çocuklarınızın yumurta tüketimini artırmak için pancake veya sebzeli omlet ile kahvaltı alternatifleri yaratabilir ya da mevsim yeşillikleri yumurta ve baklagillerden oluşan sandviçler hazırlayabilirsiniz. Hazırlayacağınız kahvaltılarda organik ürünler de kullanarak yemeklerinizi çocuklar için daha güvenilir hale getirebilirsiniz. Sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak görülen ve her geçen gün daha fazla talep gören organik ürün çeşitliliğini sürekli artıran Metro Türkiye’nin raflarında meyve sebzeden bakliyatlardan yumurtaya, un, domates püresi ve salçası gibi temel malzemelerden çaylara kadar yaklaşık 200 organik ürün çeşidi bulunuyor. Analiz ve kalite kontroller yaparak sadece organikliği kanıtlanmış ürünleri raflarına getiren Metro Türkiye’nin kendi markalı organik ürünleri ise izlenebilir!

YAĞ, ŞEKER VE TUZU DENGELİ ÖĞÜNLER HAZIRLAYIN

Çocukların beslenmesinde dengenin de önemini belirten Dilara Koçak, peynirli ve sebzeli mini pizzaların yanına da bir bardak ayran ekleyerek dengeli bir öğün oluşturabileceğinizi belirtiyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme için her geçen gün ürün çeşitliliğini artıran Metro Türkiye, tüketicilerin değişen beslenme alışkanlarını da karşılıyor. Yaptığı ürün araştırmalarıyla kendi markalarına ait hangi ürünlerde şeker, yağ ve tuzu azaltabileceğini değerlendirerek, bu ürünleri yeniden formüle ediyor. Yaklaşık 100’e yakın ürününde şeker, yağ ve tuzu azaltan Metro Türkiye’nin hiçbir kendi markalı ürünü trans yağ da içermiyor.

ALTERNATİF BESLENME ŞEKİLLERİNİ DE DENEYİN

Çocukların küçük yaşta çeşitli alerjilere sahip olabileceğini belirten Dilara Koçak, alternatif beslenme şekillerinin de denenebileceğini belirtiyor. Herkes için sağlıklı beslenme anlayışıyla alternatif beslenmeye yönelik ürün çeşitliliğini de sürekli artıran Metro Türkiye, çocuklarda da görülebilen gluten alerjisine karşı glütensiz makarna gibi ürünlerle farklı lezzetler sunuyor. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri tüketemeyen çocuklar için tercih edebileceğiniz bitkisel bazlı ürünler de yine Metro Türkiye raflarında. Örneğin yüksek E ve B12 vitamini içeren Metro Chef Veggie bademli ve fındıklı içecekler ile besleyici smoothieler hazırlayabilirsiniz.



