Bir dilimi yetmeyen efsane lezzet: Üç peynirli lazanya tarifi

Üç peynirli lazanya, klasik İtalyan lezzetini daha zengin ve doyurucu bir hale getiren özel bir fırın yemeğidir. Lor, kaşar ve mozzarella peynirlerinin bir araya geldiği bu tarif; kıymalı harç ve aromatik domates sosuyla birleşerek kat kat bir lezzet deneyimi sunar. Fırında pişerken yayılan kokusu bile başlı başına iştah açıcıdır. İşte enfes tadıyla üç peynirli lazanya tarifi...

ÜÇ PEYNİRLİ LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Lazanya için:

10 adet lazanya yaprağı

Peynirli harç:

150 g lor peyniri

100 g rendelenmiş mozzarella

150 g rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı karabiber

Kıymalı harç:

200 g kıyma

1 adet küçük soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Domates sosu:

3 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Üzeri için:

100 g rendelenmiş kaşar peyniri

ÜÇ PEYNİRLİ LAZANYA YAPILIŞI

Domates sosunu hazırlayın:

Zeytinyağında sarımsağı soteleyin.

Salça ve rendelenmiş domatesi ekleyin.

Su ve baharatlarla kıvam alana kadar pişirin.

Peynirli harcı hazırlayın:

Tüm peynirleri bir kapta ezerek karıştırın.

Yumurtayı ve baharatları ekleyin.

Kıymalı harcı hazırlayın:

Soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip pişirin.

Salça ve baharatlarla tatlandırın.

Katları oluşturun:

Tepsiye domates sosu sürün.

Lazanya yapraklarını dizin.

Sırasıyla kıymalı harç, peynirli harç ve sos ekleyerek kat kat ilerleyin.

Son kat:

Üzerine bolca kaşar peyniri serpin.

Pişirme:

180 derece fırında 20–25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Servis: