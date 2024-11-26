Birkaç gün boyunca tazeliğini koruyacak enfes lezzet: Sebzeli kiş tarifi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 11:14

Güncelleme: 26.11.2024 - 11:14

Sebzeli kiş, hafif ve lezzetli bir öğün alternatifi sunan, Fransız mutfağından dünyaya yayılan enfes bir hamur işidir. Hem sebzelerin besleyici özelliklerini barındırması hem de farklı lezzetlerin uyumlu bir şekilde bir araya gelmesiyle sofraların gözdesi olmayı başarır. Özellikle brunch, öğle yemekleri veya çay saatleri için ideal olan sebzeli kiş, evde kolayca hazırlanabilir. Peki, birkaç gün boyunca tazeliğini koruyacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis sebzeli kiş tarifi...

SEBZELİ KİŞ TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

125 gram tereyağı (soğuk ve küp doğranmış)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı soğuk su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

1 adet kabak (küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kırmızı biber (küçük küpler halinde doğranmış)

1 su bardağı mantar (dilimlenmiş)

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kremalı dolgu için:

2 adet yumurta

1 su bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber ve muskat rendesi

SEBZELİ KİŞ YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın ve üzerine küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla karıştırarak tereyağını una yedirin.

Karışıma tuz, yumurta ve soğuk suyu ekleyip hamuru yoğurun.

Ele yapışmayan, pürüzsüz bir hamur elde ettiğinizde streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve sırasıyla havuç, kabak, kırmızı biber ve mantarları ekleyip soteleyin.

Sebzeler hafif yumuşayana kadar pişirin.

Son olarak bezelyeyi ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Sebzeleri ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Dinlenmiş hamuru unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla açın.

Yağlanmış bir tart kalıbına yerleştirin ve kenarlarını düzgünce bastırarak kalıba uyumlu hale getirin.

Hamurun tabanına çatalla delikler açın, üzerine pişirme kağıdı koyup ağırlık yapması için kuru bakliyat yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kör pişirme yapın.Bir kasede yumurtaları çırpın.

Üzerine krema, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve muskat rendesi ekleyip iyice karıştırın.

Fırından çıkardığınız hamurun üzerine sotelenmiş sebzeleri eşit şekilde yayın.

Hazırladığınız kremalı karışımı sebzelerin üzerine dökün.

Kişi tekrar 180 derece fırına koyun ve üzeri altın sarısı renk alana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!