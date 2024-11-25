Arap mutfağının eşsiz lezzeti: Mansaf tarifi
Orta Doğu'nun geleneksel yemeği Mansaf, kuzu eti, pirinç ve özel bir yoğurt sosuyla hazırlanan benzersiz bir lezzettir. İşte, Mansaf tarifi...
Arap mutfağı, zengin aromaları ve çeşitliliğiyle dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip. Bu mutfağın en özel ve anlamlı yemeklerinden biri olan Mansaf, özellikle Ürdün'ün milli yemeği olarak bilinir. İşte, Mansaf tarifi...
MANSAF TARİFİ
Malzemeler
- 1,5 kg kemikli kuzu eti (but veya kol kısmı)
- 2 litre su
- 1 adet büyük soğan (dörde bölünmüş)
- 3-4 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 2 adet defne yaprağı
- 5-6 adet kakule tohumu
- Tuz
- 500 gram jameed (kurutulmuş yoğurt) veya 500 gram süzme yoğurt
- 1 litre et suyu (etlerin haşlama suyu)
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası (kıvamı ayarlamak için)
- Tuz
- 3 su bardağı basmati pirinci
- 4,5 su bardağı su veya et suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
- Tuz
- "Shrak" ekmeği veya lavaş ekmeği
- Kavrulmuş çam fıstığı ve badem
- Kıyılmış taze maydanoz veya kişniş
Yapılışı:
- Kuzu etlerini büyük parçalar halinde kesin ve bol suyla yıkayın.
- Bir tencereye etleri koyun, üzerine 2 litre su ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın.
- Kaynamaya başladığında üzerinde oluşan köpükleri bir kepçe ile alın.
- Dörde bölünmüş soğanı, isteğe bağlı sarımsakları, defne yaprağını, kakule tohumlarını ve tuzu ekleyin.
- Etler yumuşayana kadar yaklaşık 1,5-2 saat kısık ateşte pişirin.
- Pişen etleri tencereden alın ve bir kenara ayırın. Et suyunu süzerek saklayın (sos ve pirinç için kullanacağız).
- Jameed'i bir gece önceden suya koyup yumuşatın.
- Yumuşayan jameed'i blender veya mutfak robotunda püre haline getirin.
- Süzme yoğurdu bir tencereye alın.
- Yoğurda 1 litre et suyunu yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın.
- Karışımı orta ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin.
- Mısır nişastasını az miktarda suyla açıp sosun içine ekleyin ve karıştırın.
- Tuzunu ayarlayın.
- Pişen kuzu etlerini sosun içine ekleyin ve birlikte 10-15 dakika daha kısık ateşte pişirin.
- Pirinci birkaç kez yıkayarak nişastasını akıtın ve süzgeçte süzün.
- Bir tencerede tereyağını veya zeytinyağını ısıtın.
- Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.
- Üzerine 4,5 su bardağı su veya et suyu ekleyin.
- Tuzunu ayarlayın.
- Kaynadıktan sonra kısık ateşte, kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin.
- Geniş bir tepsinin tabanına shrak ekmeğini veya lavaş ekmeğini serin.
- Üzerine pişirdiğiniz pilavı yayın.
- Soslu kuzu etlerini pilavın üzerine yerleştirin.
- Kalan jameed sosunu yemeğin üzerine gezdirin.
- Üzerini kavrulmuş çam fıstığı, badem ve kıyılmış maydanoz veya kişniş ile süsleyin.
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