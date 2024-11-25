Arap mutfağının eşsiz lezzeti: Mansaf tarifi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 13:22

Güncelleme: 25.11.2024 - 13:22

Arap mutfağı, zengin aromaları ve çeşitliliğiyle dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip. Bu mutfağın en özel ve anlamlı yemeklerinden biri olan Mansaf, özellikle Ürdün'ün milli yemeği olarak bilinir. İşte, Mansaf tarifi...

MANSAF TARİFİ

Malzemeler

1,5 kg kemikli kuzu eti (but veya kol kısmı)

2 litre su

1 adet büyük soğan (dörde bölünmüş)

3-4 diş sarımsak (isteğe bağlı)

2 adet defne yaprağı

5-6 adet kakule tohumu

Tuz

500 gram jameed (kurutulmuş yoğurt) veya 500 gram süzme yoğurt

1 litre et suyu (etlerin haşlama suyu)

1 yemek kaşığı mısır nişastası (kıvamı ayarlamak için)

Tuz

3 su bardağı basmati pirinci

4,5 su bardağı su veya et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz

"Shrak" ekmeği veya lavaş ekmeği

Kavrulmuş çam fıstığı ve badem

Kıyılmış taze maydanoz veya kişniş

Yapılışı: