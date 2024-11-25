Ayaklarınızı yerden kesecek: Love Bombing tatlısı tarifi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 17:29

Güncelleme: 25.11.2024 - 17:34

Aşk gibi büyüleyici, hem gözlere hem damaklara hitap eden bir tatlı düşünün: Love Bombing tatlısı! Bu tatlı, yoğun çikolatası ve sürpriz dolgusu ile her lokmada tatlı bir şok etkisi yaratıyor. İşte bu romantik lezzetin tarifini sizinle paylaşıyoruz...

Malzemeler

200 g bitter çikolata

100 g tereyağı

2 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı vanilya

Sürpriz dolgu için: Marshmallow, çikolata kreması veya frambuaz püresi

Yapılışı

Fırını Hazırlayın: Fırını 180°C'ye ayarlayın. Küçük sufle kaplarını yağlayın.

Çikolatayı Eriyik Hâle Getirin: Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin ve ılımaya bırakın.

Karışımı Çırpın: Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Karışıma çikolatayı ekleyerek nazikçe karıştırın.

Kuru Malzemeleri Ekleyin: Un ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Dolgu Hazırlığı: Kalp şeklindekl kabın tabanına biraz karışımdan dökün. Üzerine marshmallow, çikolata kreması veya frambuaz püresi koyun ve üzerine tekrar karışımdan ekleyin.

Pişirme: Tatlıyı önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Dış kısmı pişmiş, iç kısmı ise akışkan olmalıdır.

Servis: Üzerine pudra şekeri serpip sıcak servis edin. Yanında vanilyalı dondurma ile harika bir uyum yakalayabilirsiniz.