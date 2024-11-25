Ayaklarınızı yerden kesecek: Love Bombing tatlısı tarifi
Aşk bombası etkisi yaratacak bir tatlı arıyorsanız, bu tarif tam size göre. İşte, ayaklarınızı yerden kesecek Love Bombing tatlısı tarifi...
Aşk gibi büyüleyici, hem gözlere hem damaklara hitap eden bir tatlı düşünün: Love Bombing tatlısı! Bu tatlı, yoğun çikolatası ve sürpriz dolgusu ile her lokmada tatlı bir şok etkisi yaratıyor. İşte bu romantik lezzetin tarifini sizinle paylaşıyoruz...
Malzemeler
- 200 g bitter çikolata
- 100 g tereyağı
- 2 yumurta
- 1 çay bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı un
- 1 tatlı kaşığı vanilya
Sürpriz dolgu için: Marshmallow, çikolata kreması veya frambuaz püresi
Yapılışı
Fırını Hazırlayın: Fırını 180°C'ye ayarlayın. Küçük sufle kaplarını yağlayın.
Çikolatayı Eriyik Hâle Getirin: Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin ve ılımaya bırakın.
Karışımı Çırpın: Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Karışıma çikolatayı ekleyerek nazikçe karıştırın.
Kuru Malzemeleri Ekleyin: Un ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Dolgu Hazırlığı: Kalp şeklindekl kabın tabanına biraz karışımdan dökün. Üzerine marshmallow, çikolata kreması veya frambuaz püresi koyun ve üzerine tekrar karışımdan ekleyin.
Pişirme: Tatlıyı önceden ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Dış kısmı pişmiş, iç kısmı ise akışkan olmalıdır.
Servis: Üzerine pudra şekeri serpip sıcak servis edin. Yanında vanilyalı dondurma ile harika bir uyum yakalayabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saadet'te yeni genel başkan belli oldu
- Kriminal raporun ayrıntıları ortaya çıktı
- İktidarın '25 Kasım' korkusu
- İstanbul'da aile katliamı
- AKP sayesinde bu düş de gerçek oldu!
- 4 kişiyi öldürüp intihar etti!
- Akalın'dan İYİ Parti'yi karıştıracak açıklama
- Gökçek döneminde belediyeden geçen karar pes dedirtti!
- CHP'li vekilden Masterchef Sergen'e tepki
- Türk ordusunun Kubilaysızlaştırılması