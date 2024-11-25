Adana usulü fellah köftesi tarifi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:29

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:29

Fellah köftesi, bulgurun baharatlarla buluştuğu, doyurucu ve lezzetli bir yöresel tariftir. Özellikle Akdeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan bu yemek, ister ana öğün ister ara sıcak olarak sofraları şenlendirir. Üstelik yapımı da düşündüğünüzden çok daha kolay! İşte adım adım fellah köftesi tarifi....

Malzemeler

Köfte için:

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı sıcak su

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

Sos için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıcak su

Üzeri için:

Taze maydanoz

Yapılışı

Bulgur ve İrmik Karışımı:

İnce bulguru ve irmiği geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyip karıştırın ve kapağını kapatarak 10 dakika kadar şişmeye bırakın.

Köfte Hamuru Hazırlama:

Şişen karışıma yumurta, un, tuz ve kimyonu ekleyin. Malzemeler iyice karışana kadar yoğurun. Yoğurma işlemi önemli; köfte kıvamı elde edene kadar devam edin.

Köfte Şekillendirme:

Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Köftelerin ortasına parmağınızla hafifçe bastırarak çukur oluşturun.

Köfteleri Haşlama:

Geniş bir tencerede su kaynatın ve biraz tuz ekleyin. Köfteleri kaynar suya atın. Yüzeye çıkan köfteleri kevgirle alıp süzün.

Sosun Hazırlanışı:

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış sarımsakları ekleyip kavurun. Salçayı, baharatları ve sıcak suyu ekleyerek karıştırın. Sos kıvam alınca ocaktan alın.

Köfteleri Sosla Buluşturma:

Haşlanmış köfteleri hazırladığınız sosun içine ekleyin ve iyice karıştırarak köftelerin sosu çekmesini sağlayın.

Servis:

Servis tabağına alın, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Yanında yoğurtla sıcak veya ılık olarak servis edin.