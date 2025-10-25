Brezilya mutfağından sofranıza: Camarao na Moranga

Latin Amerika mutfağının sıcak ve renkli lezzetlerinden biri olan Camarao na Moranga, Brezilya sahillerinden tüm dünyaya yayılmış bir deniz mahsulü klasiğidir. Geleneksel olarak içi oyulmuş balkabağı içinde pişirilen bu yemek, hem sofrada şık bir sunum hem de yoğun bir aromatik tat bırakır. Karides, kremalı sos ve hafif baharatların mükemmel uyumuyla misafir sofralarına egzotik bir hava katmak istiyorsanız, işte orijinal tarifi:
CAMARAO NA MORANGA TARİFİ
Malzemeler:
- 1 adet küçük balkabağı (yaklaşık 1,5 kg)
- 400 gram temizlenmiş karides
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı krema
- 1 çay bardağı hindistan cevizi sütü
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Balkabağını hazırlayın: Balkabağının üst kısmını kapak gibi kesin, çekirdeklerini çıkarın. İçini hafifçe zeytinyağıyla yağlayın. 180°C fırında yaklaşık 40 dakika, içi yumuşayana kadar pişirin.
- Karidesleri marine edin: Karidesleri limon suyu, tuz ve karabiberle harmanlayın. 10 dakika dinlendirin.
- Sosu hazırlayın: Tavada zeytinyağını ısıtın, soğan ve sarımsağı kavurun. Ardından doğranmış domates ve salçayı ekleyip 5 dakika pişirin.
- Karidesleri ekleyin: Marine edilmiş karidesleri tavaya ekleyin, 3-4 dakika kadar pişirin. Üzerine krema ve hindistan cevizi sütünü ilave edin. Kısık ateşte 5 dakika kaynatın.
- Sunuma hazırlık: Fırından çıkan balkabağının içine bu karışımı dökün. İsteğe göre üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin.
- Son dokunuş: Balkabağını tekrar fırına alın ve 10 dakika daha pişirin. Peynir hafifçe kızardığında çıkarın.