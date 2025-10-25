Brezilya mutfağından sofranıza: Camarao na Moranga

Latin Amerika mutfağının sıcak ve renkli lezzetlerinden biri olan Camarao na Moranga, Brezilya sahillerinden tüm dünyaya yayılmış bir deniz mahsulü klasiğidir. Geleneksel olarak içi oyulmuş balkabağı içinde pişirilen bu yemek, hem sofrada şık bir sunum hem de yoğun bir aromatik tat bırakır. Karides, kremalı sos ve hafif baharatların mükemmel uyumuyla misafir sofralarına egzotik bir hava katmak istiyorsanız, işte orijinal tarifi:

CAMARAO NA MORANGA TARİFİ

Malzemeler:

1 adet küçük balkabağı (yaklaşık 1,5 kg)

400 gram temizlenmiş karides

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet domates (kabukları soyulmuş, doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı krema

1 çay bardağı hindistan cevizi sütü

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan (isteğe bağlı)

Yapılışı: