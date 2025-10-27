Brezilya mutfağının siyah incisi: Feijoada tarifi

Brezilya mutfağının simgesi sayılan Feijoada, siyah fasulye ve etin mükemmel uyumunu sofralara taşıyor. Tarihi kölelik dönemine kadar uzanan bu doyurucu güveç, bugün ülkenin her yerinde “aile yemeği” olarak kabul ediliyor. Hem besleyici hem de aromatik olan Feijoada, özellikle hafta sonu uzun sofraların vazgeçilmezi.

MALZEMELER

2 su bardağı siyah fasulye

250 g dana kuşbaşı

150 g sucuk (ya da sosis)

150 g pastırma veya füme et

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates

1 adet defne yaprağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber ve isteğe göre az miktarda acı toz biber

Yanına: Haşlanmış pirinç, portakal dilimleri ve kavrulmuş lahana

YAPILIŞI

Fasulyeyi hazırlayın: Siyah fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzün ve haşlayın.

Etleri kavurun: Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın. Dana eti, sucuk ve pastırmayı ekleyip birkaç dakika kavurun.

Sebzeleri ekleyin: Doğranmış soğan, sarımsak ve domatesi tencereye alarak yumuşayana kadar pişirin.

Fasulyeyi katın: Haşlanmış fasulyeleri ve defne yaprağını ekleyip üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin.

Kısık ateşte pişirin: Yaklaşık 1-1,5 saat boyunca kısık ateşte pişirin. Fasulyeler yumuşayıp sos koyulaşınca ocaktan alın.

Servis: Yanında pirinç, portakal dilimleri ve kavrulmuş lahana ile servis edin.