Brookies tarifi... Enfes kurabiyeli brownie tarifi!

Brownie’nin yoğun çikolatalı lezzeti ile kurabiyenin kıyır kıyır dokusu bir araya geliyor! Brookies, iki tatlının mükemmel birleşimi olarak hem brownie hem kurabiye sevenlerin favorisi olacak. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz brookies tarifi...

MALZEMELER

Brownie Katmanı İçin:

150 g tereyağı

200 g bitter çikolata

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Kurabiye Hamuru İçin:

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

½ su bardağı esmer şeker

½ su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un

½ çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

½ su bardağı damla çikolata

HAZIRLANIŞI

Tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin, biraz soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta yumurtalar ve şekeri mikserle çırpın.

Eriyen çikolatalı karışımı ekleyin, karıştırın.

Un, kakao, tuz ve vanilini eleyerek ekleyin, spatula ile karıştırın.

Yağlı kağıt serili fırın kabına dökün ve üzerine spatula ile yayın.

Oda sıcaklığındaki tereyağı, esmer şeker ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip yoğurun.

Damla çikolataları karışıma ekleyin.

Hamurdan parçalar koparıp elinizle hafif yassılaştırarak brownie hamurunun üzerine aralıklı olarak yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra tamamen soğuyana kadar bekletin, sonra dilimleyin.