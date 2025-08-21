Brownieyi andıran ıslak kurabiye tarifi

Çikolata severlerin yeni gözdesi! Brownie tadında, yumuşacık dokusuyla ıslak kurabiye tarifi hem pratik yapımı hem de yoğun lezzetiyle tatlı krizlerine ilaç gibi geliyor.

MALZEMELER

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti İçin:

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu küçük bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Hamuru yoğurun: Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve pudra şekerini karıştırın. Ardından kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Yavaş yavaş unu ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.

Kurabiyeleri şekillendirin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Fazla tutmamaya dikkat edin, kurabiyeler içten yumuşak kalmalı.

Şerbetle buluşturun: Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, önceden soğuttuğunuz şerbetin içine atın ve birkaç saniye bekletip çıkarın.

Servis: Üzerine hindistan cevizi, fındık kırığı ya da çikolata sosu serperek servis edebilirsiniz.