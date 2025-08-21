Brownieyi andıran ıslak kurabiye tarifi

Çikolata severlerin yeni gözdesi! Brownie tadında, yumuşacık dokusuyla ıslak kurabiye tarifi hem pratik yapımı hem de yoğun lezzetiyle tatlı krizlerine ilaç gibi geliyor.
MALZEMELER
- 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Şerbeti İçin:
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
YAPILIŞI
Şerbeti hazırlayın: Şeker ve suyu küçük bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra birkaç damla limon suyu ekleyip ocaktan alın, soğumaya bırakın.
Hamuru yoğurun: Oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve pudra şekerini karıştırın. Ardından kakao, vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Yavaş yavaş unu ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun.
Kurabiyeleri şekillendirin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Fazla tutmamaya dikkat edin, kurabiyeler içten yumuşak kalmalı.
Şerbetle buluşturun: Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, önceden soğuttuğunuz şerbetin içine atın ve birkaç saniye bekletip çıkarın.
Servis: Üzerine hindistan cevizi, fındık kırığı ya da çikolata sosu serperek servis edebilirsiniz.