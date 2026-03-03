Bugün ne pişirsem? 13. gün Ramazan iftar menüsü: Geleneksel esintilerle zenginleşen, dengeli ve doyurucu sofralar!

İftar saatinde doğru tatları bir araya getirmek hem sindirimi kolaylaştırır hem de sofrada keyifli bir denge oluşturur. 13. gün menüsünde yer alan başlangıç, ana yemek, yardımcı lezzet, salata ve tatlı; birbirini tamamlayan aromalarla seçildi. Hem geleneksel hem de ev yapımı sıcaklığını hissettiren bu tariflerle Ramazan akşamı daha özel bir hale geliyor. İşte özenle planlanan 13. gün iftar menüsü...

MERCİMEKLİ ERİŞTE ÇORBASI

Malzemeler:

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı erişte

1 adet küçük soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı su

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Mercimeği haşlayıp süzün. Tencerede tereyağında doğranmış soğanı kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar çevirin. Suyu ve mercimeği ilave edip kaynatın. Erişteyi ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak servis edin.

TAS KEBABI

Malzemeler:

500 gr dana kuşbaşı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet patates

1 adet havuç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tencerede yağı ısıtıp eti yüksek ateşte mühürleyin. Doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ilave edip birkaç dakika çevirin. Küp doğranmış patates ve havucu ekleyin. Sıcak suyu ilave edip kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tuz ve baharatını ayarlayıp sıcak servis edin.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağında rendelenmiş domatesi kavurun. Bulguru ekleyip birkaç dakika çevirin. Sıcak su ve tuzu ilave edip suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirip karıştırarak servis edin.

CEVİZLİ SEMİZOTU SALATASI

Malzemeler:

1 demet semizotu

1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

3 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Hazırlanışı:

Semizotunu yıkayıp doğrayın. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırın. Semizotuyla harmanlayın. Üzerine ceviz serperek servis edin.

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

2 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Hazırlanışı:

Önce şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın. Tatlı için tüm malzemeleri karıştırıp yağlanmış kaba dökün. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Dinlendirdikten sonra servis edin.