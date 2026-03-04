Bugün ne pişirsem? 14. gün Ramazan iftar menüsü: Ramazan akşamına yakışan özgün tatlarla dengeli sofralar!

Gün boyu süren orucun ardından doğru besinlerle hazırlanmış bir iftar sofrası hem enerji verir hem de mideyi rahatlatır. 14. gün menüsünde yer alan her tarif; doyuruculuk, hafiflik ve tat uyumu gözetilerek seçildi. Çorbadan tatlıya kadar uzanan bu akşam planı, sofranıza çeşit ve lezzet katacak. İşte Ramazan’ın 14. gününe özel iftar menüsü...

KÖZ BİBERLİ DOMATES ÇORBASI

Malzemeler:

3 adet domates

1 adet közlenmiş kırmızı biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya sebze suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin ve unu kavurun. Rendelenmiş domatesi ekleyip birkaç dakika pişirin. Küp doğranmış köz biberi ilave edin. Suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Blenderdan geçirip tuz ve baharatla tatlandırın. Sıcak servis edin.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUKLU KARNABAHAR

Malzemeler:

1 küçük karnabahar

300 gr tavuk göğsü

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Beşamel için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Hazırlanışı:

Karnabaharı haşlayıp süzün. Tavukları küp doğrayıp tavada kavurun. Fırın kabına karnabahar ve tavukları yerleştirin. Beşamel için tereyağı ve unu kavurun, sütü ekleyip koyulaştırın. Sosu yemeğin üzerine dökün. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

DEREOTLU PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Yarım demet ince doğranmış dereotu

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağında yıkanmış pirinci kavurun. Sıcak su ve tuzu ekleyip kısık ateşte pişirin. Dinlendikten sonra ince doğranmış dereotunu ekleyip karıştırın. Sıcak servis edin.

NAR TANELİ ÇOBAN SALATA

Malzemeler:

2 adet domates

1 adet salatalık

1 adet yeşil biber

Yarım çay bardağı nar taneleri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı:

Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın. Nar tanelerini ekleyin. Zeytinyağı, limon ve tuzla harmanlayın. Servis tabağına alın.

HİNDİSTAN CEVİZLİ MUHALLEBİ

Malzemeler:

1 litre süt

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 paket vanilin

Hazırlanışı:

Süt, nişasta ve şekeri karıştırarak pişirin. Koyulaşınca Hindistan cevizi ve vanilini ekleyin. Kaselere döküp soğumaya bırakın. Üzerini Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.