Bugün ne pişirsem? 4. gün Ramazan iftar menüsü: Hem hafif hem bütçe dostu tarifler!

Ramazan'ın ilk günlerini geride bırakırken, iftar sofralarında hem doyurucu hem de mideyi yormayacak alternatifler ön plana çıkıyor. "Akşama ne hazırlasak?" diye düşünenler için, her evde bulunan malzemelerle şipşak hazırlayabileceğiniz dengeli bir menü hazırladık. İşte 22 Şubat 2026 tarihli, Ramazan'ın 4. günü için seçtiğimiz lezzet rehberi ve püf noktaları...

YAYLA ÇORBASI

Mideyi ana yemeğe hazırlayan, ferah ve besleyici bir başlangıç.

Malzemeler:

1 fincan pirinç, 2 su bardağı yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı un, kuru nane, tereyağı.

Hazırlanışı:

Pirinçleri yumuşayana kadar haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurt, un ve yumurta sarısını çırparak terbiyesini hazırlayın. Çorbanın sıcak suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın ve tencereye yavaşça dökün. Kaynayana kadar karıştırın. Üzerine kızdırılmış naneli tereyağı dökerek servis edin.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK BAĞET

Hem sunumu şık hem de hazırlaması oldukça pratik bir ana yemek.

Malzemeler:

4-6 adet tavuk baget, 2 adet patates, 2 adet havuç, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı salça, kekik, karabiber, zeytinyağı.

Hazırlanışı:

Tavukları ve iri doğranmış sebzeleri bir kapta salça, yağ ve baharatlarla harmanlayın. Fırın poşetine veya ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirin. 200 derecelik fırında tavuklar kızarana kadar pişirin. Kendi suyunda pişen bu yemek, iftarın en hafif tercihlerinden biri olacak.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI

Tavuk yemeğinin en sadık ve sağlıklı eşlikçisi.

Hazırlanışı:

Soğan ve biberleri kavurup içine rendelenmiş domates ve 2 su bardağı pilavlık bulgur ekleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi için 15 dakika bekletin.

MUHALLEBİLİ KADAYIF

Çıtır kadayıf ile yumuşacık muhallebinin hafif buluşması.

Hazırlanışı:

Kavrulmuş kadayıfları şeker ve cevizle bir tavada çevirin. Diğer yanda süt, şeker, nişasta ve un ile koyu bir muhallebi pişirin. Servis kabının altına kadayıfın yarısını yayın, üzerine muhallebiyi dökün ve kalan kadayıflarla üzerini kapatın. Soğuk servis yapın.