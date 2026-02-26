Bugün ne pişirsem? 8. Gün Ramazan iftar menüsü: Gelenekten ilham alan, sofralara renk katan lezzetler!

Oruç sonrası mideyi yormayan bir başlangıç, ardından besleyici bir ana yemek ve ferahlatıcı eşlikçilerle tamamlanan bir sofra, Ramazan akşamlarının vazgeçilmezidir. 8. gün iftar menüsünde yer alan çorba, ana yemek, pilav, salata ve tatlı uyumlu bir bütünlük oluştururken hem göze hem damağa hitap eden bir akşam alternatifi sunuyor. İşte sofralarınıza tat ve bereket katacak 8. günün özel iftar menüsü...

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI

Limonlu terbiyesiyle hafif, besleyici ve yumuşak içimli bir başlangıç.

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Yarım limon suyu

Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tavuk göğsünü haşlayıp didikleyin. Haşlama suyunu süzüp tekrar kaynatın. Ayrı bir kapta un, yumurta sarısı ve limon suyunu çırpın. Kaynayan sudan ekleyerek ılıştırın ve çorbaya yavaşça ilave edin. Didiklenmiş tavukları ekleyip birkaç dakika kaynatın.

FIRINDA KAŞARLI KÖFTE

Dışı kızarmış, içi yumuşacık ve üzeri erimiş kaşarla lezzetli bir ana yemek.

Malzemeler:

400 gr kıyma

1 adet soğan (rendelenmiş)

1 dilim bayat ekmek içi

Tuz, karabiber, kimyon

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı:

Kıyma, soğan, ekmek içi ve baharatları yoğurun. Şekil verip fırın tepsisine dizin. 190 derece fırında pişirin. Son 5 dakikada üzerine kaşar serpip tekrar fırına verin.

BADEMLİ PİRİNÇ PİLAVI

Köftenin yanına aromasıyla farklılık katan şık bir pilav.

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kabuksuz badem

2 su bardağı sıcak su

Tuz

Hazırlanışı:

Tereyağında bademleri hafifçe kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyip birkaç dakika çevirin. Sıcak su ve tuzu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

TAHİNLİ PATLICAN SALATASI

Fırında kaşarlı köftenin yanına çok yakışan, köz aromalı ve doyurucu bir meze.

Malzemeler:

2 adet orta boy patlıcan

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için maydanoz (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Patlıcanları fırında veya ocakta közleyin. Kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Bir kapta tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Doğranmış patlıcanları sosla harmanlayın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin.

SÜTLÜ NURİYE

Şerbetli tatlı sevenler için daha hafif ve süt aromalı bir alternatif.

Malzemeler:

20 adet baklavalık yufka

125 gr tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı çekilmiş fındık veya ceviz

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Hazırlanışı:

Fırın tepsisini hafifçe yağlayın. Baklavalık yufkaların yarısını aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste dizin. Ortasına çekilmiş fındık veya cevizi eşit şekilde serpin. Kalan yufkaları da yine aralarına tereyağı sürerek yerleştirin. Kare veya baklava dilimi şeklinde kesin ve kalan tereyağını üzerine gezdirin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Şerbet için süt, su ve şekeri kaynatmadan karıştırarak şeker eriyene kadar ısıtın. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine ılık şerbeti dökün. En az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edin.